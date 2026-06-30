दिल्ली में पारा @41, तो 53°C का भट्टी जैसा अहसास क्यों? क्या है झुलसाती गर्मी के 'डबल अटैक' की वजह और पाक कनेक्शन

IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों तथा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गया है।

Aaj Ka Mausam: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (मंगलवार, 30 जून को) भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और शाम 5:30 बजे लोगों को 53.5 डिग्री सेल्सियस की तपन महसूस हुई। ऐसे में दिल्लीवासियों के लिए मंगलवार का दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज किया गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर निकलने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे तापमान 53.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया हो। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि शहर में लू की स्थिति नहीं बनी है। दिल्ली की आधार वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। पालम में अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.2 डिग्री ज़्यादा) और लोधी रोड पर 40.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.1 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी के रिज वेधशाला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहां पर पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री ज़्यादा था जबकि आयानगर में सामान्य से दो डिग्री अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और आयानगर में सुबह 8:30 बजे तक हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि रिज में बारिश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच पालम और आयानगर में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग, लोधी रोड और रिज शुष्क रहा।

तो फिर क्यों झुलस रही है दिल्ली? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली इस समय दोतरफा मार झेल रही है। एक तरफ पाकिस्तान से आ रही शुष्क और गर्म पछुआ हवाएं तापमान बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाएं उमस का स्तर बढ़ा रही हैं। जब यह अत्यधिक गर्मी और नमी आपस में मिलती है, तो 'फील्स लाइक' (महसूस होने वाला) तापमान वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा हो जाता है।

बादल बन रहे हैं, पर राहत नहीं स्काईमेट के महेश पलावत के अनुसार, शुष्क और नम हवाओं के इस मिलन से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी नमी नहीं है कि वे झमाझम बारिश कर सकें। अक्सर ये बादल शाम 4 या 5 बजे के आसपास बनते हैं, लेकिन तब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है। नतीजा यह होता है कि तापमान गिरने के बजाय उमस और बढ़ जाती है, जिससे स्थिति और भी कष्टदायक हो जाती है।

दिल्ली में कहां कितना तापमान? IMD ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग केंद्रों पर तापमान सामान्य से 2 से 4.8 डिग्री ज्यादा रहा। IMD के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। पालम में भी न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। लोधी रोड और अयानगर में तापमान क्रमशः 31.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4.2 डिग्री ज़्यादा) और 4.4 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया, जबकि रिज में न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री ज़्यादा) रहा।