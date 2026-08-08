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कांवड़ियों के भेष में गांजा तस्करी! 60 किलो गांजे के साथ पकड़े गए

By Shubham Sharma
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आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरबाज खान और करामत अली के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 60 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है।

Kanwariya Drug Smugglers Odisha
कंधमाल सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में गांजे की खेप ले जाई जा रही है।

सावन के महीने में कांवड़ियों के भेष का फायदा उठाकर ड्रग्स और नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ओडिशा की कंधमाल सदर पुलिस ने शनिवार को कांवड़िए के कपड़ों में गांजा ले जा रहे दो तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरबाज खान और करामत अली के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 60 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है।

संक्षिकाता के पास पुलिस ने बिछाया जाल

कंधमाल सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में गांजे की खेप ले जाई जा रही है।

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सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने संक्षिकाता के पास नाकेबंदी की और संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली। चेकिंग के दौरान कार के भीतर छिपाकर रखा गया 60 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

कांवड़िए के कपड़े पहनकर चकमा देने की कोशिश

पकड़े गए दोनों आरोपी सफर के दौरान कांवड़ियों के भेष (भगवा पोशाक) में थे। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने धार्मिक यात्रा का सहारा इसलिए लिया ताकि रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस या किसी अन्य को उन पर शक न हो और वे आसानी से सीमा पार कर सकें।

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पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह भेष केवल चेकिंग से बचने के लिए बनाया गया था या वे पहले भी इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही पुलिस

जब्ती के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

गांजे की यह 60 किलो की खेप कहां से खरीदी गई थी और इसे उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में किसे डिलीवर किया जाना था, इसकी जांच जारी है।

आरोपियों की तरफ से इस्तेमाल किए गए रास्ते और अंतरराज्यीय गांजा तस्करी से जुड़े उनके अन्य साथियों का सुराग लगाया जा रहा है।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या दोनों आरोपियों ने पहले भी ओडिशा से मादक पदार्थों की खेप दूसरे राज्यों में पहुंचाई है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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