Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ये कतई मंजूर नहीं… UAE के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले से भड़का भारत, एक अपील भी की

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

इससे पहले IEA के चीफ ने भी इस हमले को चिंताजनक बताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे परमाणु सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। अब भारत ने भी इस पर चिंता जाहिर की है।

ये कतई मंजूर नहीं… UAE के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले से भड़का भारत, एक अपील भी की

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच UAE के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। रविवार को संयुक्त अरब अमीरात बरकाह परमाणु ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाकर ड्रोन हमला हुआ जिससे प्लांट के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। इस अटैक पर अब भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के हमलों को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता।

सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले पर गहरा चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा, “यूएई में बराक परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किया गया हमला बेहद चिंताजनक है। ऐसी हरकतें कतई स्वीकार्य नहीं हैं और यह तनाव को खतरनाक स्तर पर ले सकती हैं। हम सभी पक्षों से जल्द से जल्द संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील करते हैं।”

UAE ने बताया आतंकवादी हमला

यूएई भी इस हमले पर भड़क उठा है और उसे आतंकवादी हमला बताया है। साथ ही यूएई ने कहा है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया और UAE जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। इससे पहले हमले के कारण परमाणु केंद्र के बाहरी हिस्से में मौजूद एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई थी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने पुष्टि की है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और ना ही किसी प्रकार का रेडिएशन लीक हुआ है।

पीएम मोदी ने भी की थी निंदा

यूएई के पावर प्लांट पर हमला तब हुआ है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अबू धाबी पहुंचे थे। पीएम ने इस दौरान UAE पर हुए हमलों की निंदा की है और कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि खाड़ी देश ने जिस तरह से संयम रखते हुए मौजूदा स्थिति को संभाला है वह तारीफ योग्य है। पीएम मोदी ने कहा, ''भारत शांति और स्थिरता की बहाली के लिए जल्द से जल्द हर संभव सहयोग देने को तैयार है।'' प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही को लेकर भी बातचीत की थी।

बढ़ सकता है तनाव

इधर हमले के बाद तनाव और बढ़ सकता है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने एक बयान ने लिखा, "ईरान के लिए घड़ी की सुइयां टिक-टिक कर रही हैं, बेहतर होगा कि वे तेजी से कदम बढ़ाएं, वरना उनका वजूद ही नहीं बचेगा।" दूसरी तरफ, ईरान ने भी चेतावनी जारी कर दी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।