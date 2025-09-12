पुरानी गाड़ी चलाना होगा और भी महंगा! 20 साल पुराने वाहनों पर डबल हो सकती है फिटनेस टेस्ट फीस

अब वाहनों का फिटनेस टेस्ट और भी महंगा होने वाला है। सरकार 20 साल से पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट की फीस डबल करने पर विचार कर रही है। प्राइवेट और कमर्शल दोनों तरह के वाहनों की फीस बढ़ाई जा सकती है।

पुराने वाहनों को चलाना अब और भी महंगा होने वाला है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज बढ़ाए हैं और अब पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट के भी चार्ज बढ़ाने पर विचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 20 साल से ज्यादा पुरानी कार का फिटनेस टेस्ट करवाने में 2600 रुपये का खर्च आएगा। वहीं अगर 15 साल से ज्यादा पुराने ट्रक या बस का फिटनेस टेस्ट करवाना है तो 25 हजार रुपये तक दने पड़ सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने फिटनेस टेस्ट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के मुताबिक पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट जरूरी हो गा और इसके लिए पहले से ज्यादा फीस भी देनी होगी। ऐसे में अब वाहन मालिकों की जेब ढीली होने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा पुराने वाहन ना रखें। सूत्रों के मुताबिक अब वाहन के 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा । फिलहाल फिटनेस टेस्ट को लेकर नियम ज्यादा कड़े नहीं थे। आरटीओ में केवल वाहन की कंडीशन देखी जाती थी। अगर देखने में भी वाहन ठीक लगता था तो फिटनेस अप्रूव कर दी जाती थी।

अब सरकार स्वचालित मशीनों से फिटनेस टेस्ट कराने की दिशा में काम कर रही है। सबसे पहला यह प्रयोग कार पर शुरू होगा। प्रस्ताव के मुताबिक अलग-अलग कमर्शल वाहनों पर फिटनेस टेस्ट का चार्ज भी अलग-अलग होगा। फिलहाल 20 साल से पुराने वाहनों पर भी उतनी ही फीस देनी हाती है जितनी 15 साल पुराने वाहनों पर। अब प्रस्ताव है कि 20 साल से पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट का चार्ज डबल कर दिया जाए।