शराब कम पियो, हमें पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है; मणिशंकर अय्यर का 22 साल पुराना VIDEO क्यों हो रहा वायरल
इस पूरे प्रकरण के बीच मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर का पुराना भाषण वायरल हो रहा है जो उन्होंने संसद में दिया था। यह वीडियो साल 2005 का है।
e20 petrol news: भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति को देशभर में अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सरकार का उद्देश्य है कि तेल आयात पर निर्भरता कम करते हुए प्रदूषण को घटाया जाए। हालांकि, कार मालिकों का दावा है कि एथेनॉल की वजह से उनके वाहन खराब हो रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें दावा किया गया कि एथेनॉल की वजह से पेट्रोल की टंकी को नुकसान पहुंचा है।
इस पूरे प्रकरण के बीच मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर का पुराना भाषण वायरल हो रहा है जो उन्होंने संसद में दिया था। यह वीडियो साल 2005 का है। इस दौरान मणिशंकर अय्यर कहते हैं, ‘एनडीए सरकार ने जिस काम की उपेक्षा की थी, हम वह काम करने जा रहे हैं। हमने भारतीय चीनी मील कंपनियों से इस मुद्दे पर बात की है। हमारी सरकार सिर्फ दो पंक्ति लिखकर नहीं बैठेगी, हमने आश्वस्त कर दिया है कि पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण होगा। अगर एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती है तो हम इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।’
मणिशंकर अय्यर आगे कहते हैं, 'माननीय सदस्यों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल एक अवशिष्ट उत्पाद है। हम पेट्रोलियम के क्षेत्र में इसके उपभोक्ता हैं। पहले शराब पीना कम कीजिए, क्योंकि यह पहले से ही शराब बनाने में चला जाता है। इसके बाद जो बचता है वह हमारे पास पहुंचता है।'
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है एथेनॉल का मामला
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20फीसदी एथेनॉल मिलाने का ई-20 अभी भी एक प्रायोगिक चरण में है इस नीति का असर अगले साल तक साफ हो जाएगा। केंद्र ने यह बात इस कार्यक्रम को लेकर चल रही व्यापक बहस और चिंताओं के बीच कही है कि कई लोगों को डर है कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती हैं और ईंधन की बचत भी कम हो सकती है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वे एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग करने वाले एक समर्पित एथेनॉल निर्माता द्वारा सौंपी गई अर्जी पर विचार करें और उस पर निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
हाइड्रोजन से चलेंगे ट्रक-बस: गडकरी
इस विवाद के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही देश की सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें भी दौड़ती नजर आएंगी। हाइड्रोजन आधारित परिवहन को अगला पड़ाव बताते हुए उन्होंने कहा कि वह स्वयं इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स-फ्यूल और हाइड्रोजन तीनों तरह की कारें चलाते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी हाइड्रोजन कार का अनुभव मर्सिडीज से भी बेहतर है।
एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि अब सरकार का ध्यान निजी कारों से आगे बढ़कर भारी व्यावसायिक वाहनों पर है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने टाटा के दो हाइड्रोजन ट्रकों का शुभारंभ किया है। इनमें एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जबकि दूसरा संशोधित इंटरनल कंबशन (आईसी) इंजन से हाइड्रोजन पर चलता है। गडकरी ने बताया कि हाइड्रोजन बसों का भी परीक्षण शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं नागपुर में एक पायलट परियोजना चला रहा हूं। वहां हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, उसे बसों में भरा जाएगा और बसें उसी पर चलेंगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें