साल के आखिरी दिन DRDO का कमाल, पुतिन के घर हमले का रूस ने दिया सबूत; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, सुबह करीब 10:30 बजे किया गया उड़ान परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों का हिस्सा था। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात ट्रैकिंग सेंसरों ने पुष्टि की कि दोनों मिसाइलों ने सभी उड़ान लक्ष्यों को पूरा किया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने साल के आखिरी दिन कमाल किया है। DRDO ने बुधवार को ओडिशा तट पर स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल का ऐतिहासिक साल्वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए पुतिन के घर पर हुए हमलों का वीडियो जारी किया है। देश-दुनिया की पांच सबसे बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

साल के अंतिम दिन भारत का डबल धमाका, DRDO लेकर आया 'प्रलय', ताकत जान दुनिया हैरान साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 को भारत ने एक बार फिर अपनी रक्षा क्षमता का लोहा मनवाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल का ऐतिहासिक साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल पर एक के बाद एक दो 'प्रलय' मिसाइलें प्रक्षेपित कीं। दोनों मिसाइलों ने निर्धारित मार्ग का पालन किया और मिशन के सभी लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया, जो दुश्मन को एक साथ भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता का जीता-जागता प्रमाण है। पढ़ें पूरी खबर…

हाफिज सईद के साथी ने माना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिया गहरा जख्म; कश्मीर के नाम पर उगला जहर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को करारा सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारत में ना सिर्फ उनके ठिकानों को समतल कर दिया, बल्कि सौ से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। आतंकी इस ऑपरेशन की मार अब तक नहीं झेल नहीं पाए हैं। हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के टॉप लीडर और हाफिज सईद के करीबी ने माना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उनको गहरा जख्म दिया। पढ़ें पूरी खबर…

रूस ने दिए पुतिन के आवास पर हमले के सबूत, वीडियो के जरिए दिखाया यूक्रेनी अटैक रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक की, और उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर चर्चा की। इस बीच, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के एक आवास (नोवगोरोड क्षेत्र में वाल्डाई स्थित) पर 91 लंबी दूरी के ड्रोनों से हमला किया, जो 28-29 दिसंबर की रात को हुआ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे 'आतंकवाद' करार दिया और कहा कि सभी ड्रोन मार गिराए गए। पढ़ें पूरी खबर…

पहले वोटर सरकार तय करता था, अब सरकार वोटर तय कर रही: SIR पर अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसके बाद उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईवीएम से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट से चोरी हो रही है। उन्होंने विपक्षी दलों में लाइक माइंडेड पार्टियों से अपील की कि ईवीएम के बजाए सॉफ्टवेयर, वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। ईवीएम चेक करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह समझ नहीं पाएंगे कि वह वोटर्स को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…