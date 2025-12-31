साल के अंतिम दिन भारत का डबल धमाका, DRDO लेकर आ गया 'प्रलय', ताकत जान दुनिया हैरान

संक्षेप: रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, सुबह करीब 10:30 बजे किया गया उड़ान परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों का हिस्सा था। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात ट्रैकिंग सेंसरों ने पुष्टि की कि दोनों मिसाइलों ने निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया और सभी उड़ान लक्ष्यों को पूरा किया।

साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 को भारत ने एक बार फिर अपनी रक्षा क्षमता का लोहा मनवाया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल का ऐतिहासिक साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल पर एक के बाद एक दो 'प्रलय' मिसाइलें प्रक्षेपित कीं। दोनों मिसाइलों ने निर्धारित मार्ग का पालन किया और मिशन के सभी लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया, जो दुश्मन को एक साथ भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता का जीता-जागता प्रमाण है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइलों के क्रमिक सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना, भारतीय सेना, डीपीएसयू तथा उद्योग जगत की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने इसकी विश्वसनीयता स्थापित कर दी है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, सुबह करीब 10:30 बजे किया गया उड़ान परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों का हिस्सा था। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात ट्रैकिंग सेंसरों ने पुष्टि की कि दोनों मिसाइलों ने निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया और सभी उड़ान लक्ष्यों को पूरा किया। प्रभाव बिंदुओं के निकट तैनात जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम द्वारा अंतिम घटनाओं की पुष्टि की गई।

बताया गया कि 'प्रलय' स्वदेशी विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जो उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन एवं नेविगेशन तकनीक का उपयोग करती है। यह मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ कई प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं (रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला, शस्त्र अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान {इंजीनियर} तथा एकीकृत परीक्षण रेंज), विकास-सह-उत्पादन भागीदारों (भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) तथा अन्य भारतीय उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है।