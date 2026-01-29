अंबेडकर ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी घरों में चूल्हा-चौका कर रही होतीं: डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संक्षेप: विकास दिव्यकीर्ति ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि उनका योगदान पूरे समाज के लिए था। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को जो अधिकार मिले, वे डॉ. अंबेडकर की ही देन थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियमों के खिलाफ देशभर में 'सवर्ण' समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पर रोक लगा दी। अब इस मुद्दे पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ये नियम 2012 के नियमों से ज्यादा असरदार हैं और इनमें किसी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही, उन्होंने इन नियमों के खिलाफ हो रहे विरोध पर भी सवाल उठाए और वाइस चांसलर की भूमिका पर शक जताया। उन्होंने देश की 'उच्च जातियों' के प्रति अंबेडकर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वह नहीं होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी घरों में चूल्हा-चौका कर रहीं होतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के साथ हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में विकास दिव्यकीर्ति ने आरक्षण, जातिगत भेदभाव और यूजीसी के नए नियमों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण तर्क दिए। विकास दिव्यकीर्ति ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि उनका योगदान पूरे समाज के लिए था। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को जो अधिकार मिले, वे डॉ. अंबेडकर की ही देन थे।

अंबेडकर ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी घरों में चूल्हा-चौका कर रही होतीं: विकास दिव्यकीर्ति एक प्रोफेसर के लेख का जिक्र करते हुए जब स्मिता प्रकाश ने पूछा कि 'अधिकांश (सवर्ण) छात्र कॉलेज आने के बावजूद ये अनुभूति (फीलिंग) रखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर एक विलेन हैं।' इसके जवाब में डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने कहा- 'मैंने भी आजकल सवर्ण समाज में यह फीलिंग बहुत ज्यादा देखी देखा है। रोचक बात ये है कि महिलाओं में भी इस तरह की फीलिंग ठीक ठाक है। जबकि मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा-चौका कर रही होतीं।' विकास दिव्यकीर्ति यहां कोड हिंदू बिल का जिक्र कर रहे थे।

उन्होंने कहा- जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू समाज में आया वो उन्हीं (बाबा साहब अंबेडकर) की वजह से आया.. और कैसे आया। हिंदू महिलाओं को जितने अधिकर मिले हैं.. वो 1954-55 के चार ऐक्ट हैं उनकी वजह से मिले हैं .. और कौन लाया था उनको? ऐक्ट नहीं आने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर नेहरू जी को लाने पड़े।'

हिंदू समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदू कोड बिल हिंदू समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया हिंदू कोड बिल आधुनिक भारतीय कानूनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे लाने की प्रक्रिया भारत की आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप देने और लागू करने का मुख्य श्रेय स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। 1941 में 'बी.एन. राव समिति' के गठन के साथ ही हिंदुओं के लिए एक समान कानून बनाने की नींव पड़ी थी, जिसका उद्देश्य शास्त्रों और विभिन्न परंपराओं में बिखरे हुए कानूनों को एक सूत्र में पिरोना था। 1947 में आजादी के बाद डॉ. अंबेडकर ने इस बिल पर काम तेज किया। उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना, जातिगत विसंगतियों को दूर करना और समाज को आधुनिक बनाना था।

इस बिल को लाने के पीछे का मतलब और उद्देश्य बहुत क्रांतिकारी था। इसके जरिए हिंदू विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण (गोद लेना) और संरक्षण जैसे विषयों पर सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को बदलने का प्रयास किया गया। अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, उन्हें तलाक लेने का कानूनी अधिकार हो और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगे। हालांकि, उस समय संसद के भीतर और बाहर इस बिल का भारी विरोध हुआ। रूढ़िवादी गुटों का मानना था कि यह हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप है। विरोध इतना तीव्र था कि डॉ. अंबेडकर ने क्षुब्ध होकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।