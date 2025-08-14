Dr S Jaishankar Russia visit talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov US से तनातनी के बीच अहम होगा जयशंकर का रूस दौरा, रूसी विदेश मंत्री से किन मुद्दों पर होगी बात?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDr S Jaishankar Russia visit talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov

US से तनातनी के बीच अहम होगा जयशंकर का रूस दौरा, रूसी विदेश मंत्री से किन मुद्दों पर होगी बात?

विदेश मंत्री अगले सप्ताह रूस के दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब अमेरिका के साथ बढ़ती तनातनी के बीच चीन, रूस और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:30 PM
share Share
Follow Us on
US से तनातनी के बीच अहम होगा जयशंकर का रूस दौरा, रूसी विदेश मंत्री से किन मुद्दों पर होगी बात?

अमेरिका से टैरिफ मामलों पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अगले सप्ताह रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। भारत और रूस की ओर से इसकी की पुष्टि कर दी गई है। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री कई हाई प्रोफाइल बैठकों में हिस्सा लेंगे जहां भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा जरूरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक अपने दो दिनों के दौरे के दौरान जयशंकर 21 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच प्रमुख द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। सरकार की को ओर से एक बयान में बताया गया है कि दोनों नेता कुछ जरूरी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री रसियन इंडियन कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल और कल्चरल सहयोग की 26वीं बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

ये भी पढ़ें:टैरिफ अटैक के बीच RIC वाली गोलबंदी, जयशंकर रूस तो भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री

जयशंकर का यह दौरा कई मायनों में खास है। अमेरिका ने बीते दिनों रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस के बीच मजबूत व्यापारिक साझेदारी का जिक्र किया है। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को ‘मृत’ भी कह दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती खल रही है और इसीलिए वे इसे कमजोर करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और किसी के दबाव में नहीं झुकेगा।

ये भी पढ़ें:टैरिफ वार के बीच रूस में डोभाल की मैराथन बैठक, बड़े नेताओं से मिले; क्या हुई बात
ये भी पढ़ें:ट्रंप के 'टैरिफ बम' के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले डोभाल, बेहद खास है मुलाकात

इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हाल ही में रूस पहुंचे थे। यहां उन्होंने टॉप रूसी अधिकारियों के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। डोभाल के दौरे के दौरान ही पुतिन ने इस साल के अंत तक भारत दौरे की पुष्टि की है। पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं।