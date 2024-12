LIVE Updates रिफ्रेश

Manmohan Singh Funeral Live: कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, 12 बजे अंतिम संस्कार

Manmohan Singh Funeral Live: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुवार रात उनका निधन हो गया था। वह 92 साल के थे। शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा।

Congress leaders paid their last respects to former Prime Minister Dr Manmohan Singh