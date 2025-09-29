dr manjeet singh accused of sexual harassment of a lady doctor died due to heart attack महिला से गंदी हरकत पर तलाश में थी पुलिस, CMO की हो गई हार्ट अटैक से मौत, India News in Hindi - Hindustan
महिला से गंदी हरकत पर तलाश में थी पुलिस, CMO की हो गई हार्ट अटैक से मौत

आरोप थे कि डॉक्टर मंजीत सिंह ने 20 सितंबर को उसने कॉल कर संबंध बनाने की बात कही। उसने कहा कि 10 मिनट में तैयार हो जाओ, तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। इसके अलावा, उसने पीड़िता की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी भी की थी

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 01:56 PM
महिला डॉक्टर के यौन शोषण और एससी-एसटी एक्ट में फरार आरोपी हरियाणा के यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत सिंह की आज मौत हो गई है। 55 वर्ष के सिंह मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदल रहे थे और आज उन्हें कुरुक्षेत्र में फार्म हाउस पर हार्टअटैक आ गया। परिजनों ने बताया कि वह रविवार रात को सही सलामत सोए थे। इसी बीच तबीयत बिगड़ी। कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रखा गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद मौत का सही कारण पता चल सकेगा।

कॉल रिकॉर्डिंग बनी केस में अहम सबूत

सिंह पर यमुनानगर की 25 वर्षीय लेडी डॉक्टर ने यौन शोषण और जातिसूचक शब्द कहने के आरोप लगाए थे। महिला डॉक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सीएमओ सिंह अक्सर नशे में रहता है, जिसके कारण ऑफिस जाने में उसे डर महसूस होता है। बिना किसी कारण उसे अपने कार्यालय में बुलाता था, जिससे उसे असहजता होती थी। वह मेरे बड़े अधिकारी थे, इसलिए कई बार चाहकर भी कुछ बोलना मुश्किल था।

आरोप थे कि 20 सितंबर को उसने कॉल कर संबंध बनाने की बात कही। उसने कहा कि 10 मिनट में तैयार हो जाओ, तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। इसके अलावा, उन्होंने पीड़िता की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी भी की थी और कहा था कि तुम लोगों को नौकरी भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसे बचा कर रखो। महिला डॉक्टर ने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली, जो अब केस का अहम सबूत बनी हुई है। 22 सितंबर को उन्होंने महिला थाना यमुनानगर में शिकायत दर्ज कराई थी। जिला अदालत ने कोर्ट ने रिकॉर्डिंग को सुनते हुए इसे अत्यंत अश्लील भाषा करार दिया और आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट जाने की तैयारी में था आरोपी

केस दर्ज होने के बाद सिंह फरार हो गए था। पुलिस ने उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी, जबकि आरोपी वकीलों के माध्यम से जमानत की कोशिशें तेज कर रहे था। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी सीएमओ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में था।

वहीं पीड़ित लेडी डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उसे केस वापस लेने के लिए आरोपी सीएमओ के परिजनों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उसे परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आरोपी की पत्नी, बेटी और साला सहित कुछ अन्य लोग उसके घर पर बार-बार पहुंच रहे हैं। ये लोग न केवल गाली-गलौज कर रहे हैं, बल्कि केस वापस लेने के लिए जबरदस्ती का दबाव डाल रहे हैं। पीड़िता ने इस बारे में भी एसपी कमलदीप गोयल को शिकायत सौंपी थी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

