पत्नी को एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर पति ने मार डाला, आरोपी पर शादी बाद अवैध संबंध का शक

संक्षेप: बहन निखिता ने कहा, 'हमें अपनी बहन की मृत्यु के दिन से ही शक था। हमने पोस्टमॉर्टम की मांग की थी, लेकिन महेंद्र ने ड्रामा रचते हुए कहा कि वह कृतिका के शव को कटते हुए नहीं देख सकता।' उन्होंने कहा कि कृतिका पहले पूरी तरह स्वस्थ थी।

Fri, 17 Oct 2025 10:00 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु में डॉ. कृतिका रेड्डी की हत्या मामले में उनके पति डॉ. महेंद्र रेड्डी पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की बहन डॉ. निखिता ने दावा किया कि महेंद्र शादी के बाद से अवैध संबंध में है। उसने कृतिका को गैर-जरूरी दवाइयां और ड्रिप्स देकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पत्नी को मराठाहल्ली स्थित घर में प्रोपोफोल नामक शक्तिशाली एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया था।

निखिता ने कहा, 'हमें अपनी बहन की मृत्यु के दिन से ही शक था। हमने पोस्टमॉर्टम की मांग की थी, लेकिन महेंद्र ने ड्रामा रचते हुए कहा कि वह कृतिका के शव को कटते हुए नहीं देख सकता।' उन्होंने आरोप लगाया कि कृतिका पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन महेंद्र उसे अनावश्यक दवाइयां दे रहा था। महेंद्र ने कृतिका के अपना क्लिनिक शुरू करने के प्लान का विरोध किया और शादी को रजिस्टर कराने से भी इनकार करता रहा।

एनेस्थेसिया का ओवरडोज क्यों दिया?

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला कि महेंद्र ने जानबूझकर कृतिका को एनेस्थेसिया का ओवरडोज दिया। डीसीपी परशुराम ने कहा, 'हम कॉल रिकॉर्ड, पैसों के लेनदेन और फोरेंसिक नतीजे की जांच कर रहे हैं ताकि हत्या के मकसद का पता लगाया जा सके। जांच गहराने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।' पुलिस कई पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें अवैध संबंध, वित्तीय विवाद और मर्डर के पीछे का इरादा शामिल है।

परिवार के लोगों ने क्या कहा

कृतिका के परिवार ने बताया कि महेंद्र ने पोस्टमॉर्टम का विरोध किया, लेकिन हमारी जिद के कारण यह हुआ और सच सामने आने लगा। कृतिका की याद में परिवार वालों ने उनके घर को इस्कॉन को दान कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा, 'कृतिका हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहती थी। हमने उसके घर को भगवान को समर्पित कर उनकी स्मृति को सम्मान दिया।'

अस्पताल का भी आया बयान

विक्टोरिया अस्पताल में महेंद्र पहले काम करता थे, उसने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। हॉस्पिटल के बयान में कहा गया कि महेंद्र ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से 2023-24 में गैस्ट्रो सर्जन के रूप में सर्टिफिकेशन प्राप्त लिया और जुलाई 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे मकसद के बारे में अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आएगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
