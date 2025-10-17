पत्नी को एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर पति ने मार डाला, आरोपी पर शादी बाद अवैध संबंध का शक

संक्षेप: बहन निखिता ने कहा, 'हमें अपनी बहन की मृत्यु के दिन से ही शक था। हमने पोस्टमॉर्टम की मांग की थी, लेकिन महेंद्र ने ड्रामा रचते हुए कहा कि वह कृतिका के शव को कटते हुए नहीं देख सकता।' उन्होंने कहा कि कृतिका पहले पूरी तरह स्वस्थ थी।

बेंगलुरु में डॉ. कृतिका रेड्डी की हत्या मामले में उनके पति डॉ. महेंद्र रेड्डी पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की बहन डॉ. निखिता ने दावा किया कि महेंद्र शादी के बाद से अवैध संबंध में है। उसने कृतिका को गैर-जरूरी दवाइयां और ड्रिप्स देकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पत्नी को मराठाहल्ली स्थित घर में प्रोपोफोल नामक शक्तिशाली एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया था।

निखिता ने कहा, 'हमें अपनी बहन की मृत्यु के दिन से ही शक था। हमने पोस्टमॉर्टम की मांग की थी, लेकिन महेंद्र ने ड्रामा रचते हुए कहा कि वह कृतिका के शव को कटते हुए नहीं देख सकता।' उन्होंने आरोप लगाया कि कृतिका पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन महेंद्र उसे अनावश्यक दवाइयां दे रहा था। महेंद्र ने कृतिका के अपना क्लिनिक शुरू करने के प्लान का विरोध किया और शादी को रजिस्टर कराने से भी इनकार करता रहा।

एनेस्थेसिया का ओवरडोज क्यों दिया? पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला कि महेंद्र ने जानबूझकर कृतिका को एनेस्थेसिया का ओवरडोज दिया। डीसीपी परशुराम ने कहा, 'हम कॉल रिकॉर्ड, पैसों के लेनदेन और फोरेंसिक नतीजे की जांच कर रहे हैं ताकि हत्या के मकसद का पता लगाया जा सके। जांच गहराने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।' पुलिस कई पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें अवैध संबंध, वित्तीय विवाद और मर्डर के पीछे का इरादा शामिल है।

परिवार के लोगों ने क्या कहा कृतिका के परिवार ने बताया कि महेंद्र ने पोस्टमॉर्टम का विरोध किया, लेकिन हमारी जिद के कारण यह हुआ और सच सामने आने लगा। कृतिका की याद में परिवार वालों ने उनके घर को इस्कॉन को दान कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा, 'कृतिका हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहती थी। हमने उसके घर को भगवान को समर्पित कर उनकी स्मृति को सम्मान दिया।'