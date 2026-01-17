गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या; दोनों का पहले रेता गला फिर हाथ पीठ के पीछे बांधे
गोवा के उत्तरी इलाके में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 37 वर्षीय रूसी महिला एलेना कस्थानोवा का शव अरामबोल में किराए के कमरे से बरामद हुआ। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और गला रेता गया था। मकान मालिक ने शव की सूचना पुलिस को दी। जांच में पता चला कि मृतका की लिव-इन पार्टनर एलेक्सी लियोनोव ही मुख्य आरोपी है, जो 37 वर्षीय रूसी नागरिक है। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। एलेना 2024 से गोवा में रह रही थी और लियोनोव के साथ रहती थी।
पूछताछ के दौरान एलेक्सी लियोनोव ने एक और महिला की हत्या की बात कबूल की और पुलिस को मोरजिम इलाके में ले जाकर एलेना वानेवा का शव दिखाया। दोनों महिलाओं की उम्र समान थी और वे आपस में परिचित थीं। पहली हत्या 14 या 15 जनवरी के आसपास मोरजिम में हुई, जबकि दूसरी अरामबोल में 15 या 16 जनवरी को। दोनों मामलों में गला रेतने की एक जैसी क्रूर शैली अपनाई गई। लियोनोव ने पहले अपनी लिव-इन पार्टनर पर हमला किया, उसे बंधक बनाया। कई चोटें पहुंचाईं और फिर धारदार हथियार से गला काट दिया। यह डबल मर्डर प्लॉट बेहद खौफनाक है।
हत्या का सटीक मकसद अभी साफ नहीं
पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 126(2) (गैरकानूनी रोक) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या का सटीक मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। हथियार सहित अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। यह घटना गोवा के पर्यटन स्थलों में रहने वाले विदेशी नागरिकों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है ताकि सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके।