डॉट, डॉट, डॉट; पहलगाम हमले की बरसी पर पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की रहस्यमयी चेतावनी
पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक इशारों-इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो फिर डॉट, डॉट, डॉट।
पहलगाम हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को रहस्यमयी चेतावनी दी है। उन्होंने तीन बार डॉट, डॉट, डॉट का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत के सभी पड़ोसी देश अच्छे हैं, सिवाय एक के, जो गड़बड़ी करता है। सिंह की यह टिप्पणी बुधवार, 22 अप्रैल को आई, कश्मीर के पहलगाम में हुए उस जानलेवा आतंकवादी हमले के ठीक एक साल बाद, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे।
जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान, सिंह ने पाकिस्तान को एक इशारों-इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो फिर "डॉट, डॉट, डॉट।'' 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए भारतीय सेना की तारीफ करते हुए, जिसे पिछले साल 7 से 10 मई के बीच पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में अंजाम दिया गया था और जिसका मकसद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह करना था, सिंह ने कहा कि भारत की सेना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।
उन्होंने आगे कहा, "आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में क्या किया है... हमारी सैन्य शक्ति भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत ने दुनिया के किसी भी देश पर अपनी तरफ से कभी हमला नहीं किया है... लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट, डॉट, डॉट... सभी पड़ोसी ठीक हैं, बस एक ही परेशानी वाला है।''
रक्षा मंत्री ने इस बारे में भी बात की कि कैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहने से अब एक निर्यातक देश बन गया है। उन्होंने कहा, "पहले, जब रक्षा की बात आती थी, तो अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आयात पर निर्भर रहते थे, और हमारी निर्भरता आयात पर ही थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब, आयातक होने के बजाय, हम निर्यातक बन गए हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार हमने लगभग ₹39,000 करोड़ के रक्षा सामान निर्यात किए हैं।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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