मत करो हवाई यात्रा, चलो आगे बढ़ो; विमान के किराए वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी दो टूक
हवाई किराये को लेकर एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। जस्टिस जे विक्रम नाथ की बेंच ने वकील से कहा, आगे बढ़िए। आप विमान यात्रा ना करें।
बढ़ते हवाई किराये को लेकर एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो टूक सुनाते हुए कहा कि आप विमान से यात्रा ना करें। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके कहा था कि विमान का किराया 700 फीसदी तक बढ़ गया है। यह एक जरूरी सेवा है और इस तरह से बेतहाशा किराया बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसपर सुप्रीम कोर्ट के जज जे विक्रमनाथ ने कहा कहा, मत करिए हवाई यात्रा। चलिए आगे बढ़िए, अगला केस।
सरकार ने विमानन कंपनियों को दी छूट
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम 2026 का गजेट जारी करते हुए कहा है कि किराया निर्धारित करने के लिए कंपनियों को छूट होगी लेकिन अपरिहार्य स्थिति में सरकार निर्देश जारी कर सकती है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले हैं। इस नियम के मुताबिक किराया बढ़ाने के लिए एयरलाइन्स को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि टिकट के दाम निर्धारित करने की उन्हे छूट होगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें