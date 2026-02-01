चालान को हल्के में नहीं लें, ब्लैकलिस्ट हो जाएगी गाड़ी; ट्रैफिक नियमों में सरकार ने किए कई बदलाव

संक्षेप: सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चालान प्रक्रिया के डिजिटल व समयबद्ध करने से पारदर्शिता आएगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चुनौती देने की सुविधा से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

केंद्र सरकार ने चालान प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाकर कार ड्राइवरों व यातायात पुलिस दोनों पर नकेल कस दी है। यातायात नियमों ओवर स्पीड, सीट बेल्ट, नशा, मोबाइल पर बात करना, लाल बत्ती का उल्लघंन के एवज में होने वाले चालान का समय पर भुगतान नहीं होने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किए थे। इस ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव-आपत्ति लेने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के अनुसार अब चालान की अनदेखी करना वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर भुगतान न करने पर वाहन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस संबंधी सभी सेवाएं रोक दी जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस-ईमेल) से चालान की जानकारी संबंधित व्यक्ति तक 3 दिनों के भीतर और भौतिक रूप (दस्ती) से 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा।

नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नियम 167 (12) के तहत कोई व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर चालान का निपटान नहीं करता है तो पोर्टल पर उस वाहन को विशेष रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा। जब तक चालान का भुगतान नहीं होता, तब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन (आरसी) ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जैसे आवेदन आदि की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। एक प्रकार से वाहन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

गलत चालान लगता है तो कर सकेंगे अपील यदि वाहन मालिक-ड्राइवर को लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो पोर्टल पर अपना पक्ष रख सकते हैं। उनको चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आपको पोर्टल पर जाना होगा। संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे फोटो, वीडियो या दस्तावेज) अपलोड करने होंगे।