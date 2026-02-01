Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDont take traffic fines lightly your vehicle could be blacklisted government has amended the Motor Vehicles Act
चालान को हल्के में नहीं लें, ब्लैकलिस्ट हो जाएगी गाड़ी; ट्रैफिक नियमों में सरकार ने किए कई बदलाव

चालान को हल्के में नहीं लें, ब्लैकलिस्ट हो जाएगी गाड़ी; ट्रैफिक नियमों में सरकार ने किए कई बदलाव

संक्षेप:

सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चालान प्रक्रिया के डिजिटल व समयबद्ध करने से पारदर्शिता आएगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चुनौती देने की सुविधा से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Feb 01, 2026 07:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, अरविंद सिंह, नई दिल्ली।
share Share
Follow Us on

केंद्र सरकार ने चालान प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाकर कार ड्राइवरों व यातायात पुलिस दोनों पर नकेल कस दी है। यातायात नियमों ओवर स्पीड, सीट बेल्ट, नशा, मोबाइल पर बात करना, लाल बत्ती का उल्लघंन के एवज में होने वाले चालान का समय पर भुगतान नहीं होने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किए थे। इस ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव-आपत्ति लेने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के अनुसार अब चालान की अनदेखी करना वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर भुगतान न करने पर वाहन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस संबंधी सभी सेवाएं रोक दी जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस-ईमेल) से चालान की जानकारी संबंधित व्यक्ति तक 3 दिनों के भीतर और भौतिक रूप (दस्ती) से 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा।

नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नियम 167 (12) के तहत कोई व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर चालान का निपटान नहीं करता है तो पोर्टल पर उस वाहन को विशेष रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा। जब तक चालान का भुगतान नहीं होता, तब तक वाहन का रजिस्ट्रेशन (आरसी) ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जैसे आवेदन आदि की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। एक प्रकार से वाहन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

गलत चालान लगता है तो कर सकेंगे अपील

यदि वाहन मालिक-ड्राइवर को लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो पोर्टल पर अपना पक्ष रख सकते हैं। उनको चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर आपको पोर्टल पर जाना होगा। संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे फोटो, वीडियो या दस्तावेज) अपलोड करने होंगे।

सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि चालान प्रक्रिया के डिजिटल व समयबद्ध करने से पारदर्शिता आएगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चुनौती देने की सुविधा से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं, हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Traffic News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 Live , Income Tax Live Updates और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।