ये तो लोकतंत्र के लिए सबसे बुरा दिन होगा… हाईकोर्ट ने सरकार को क्यों लगाई फटकार?
हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते लोग कानून को अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह ‘लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन’ होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते लोग हिंसा न करें।
हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एम डब्ल्यू. चंदवानी ने खराब सड़कों के खिलाफ एक आंदोलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने 29 अक्तूबर को दिए एक आदेश में कहा कि विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक मुकदमों के बीच के फर्क को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता।
एफआईआर-चार्जशीट रद्द
हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते लोग कानून को अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कोर्ट ने चंद्रपुर निवासी निष्कर्ष निमगाडे के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द कर दी।
हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब देश में बीते कुछ सप्ताहों में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों संग पुलिस द्वारा झड़प की खबरें भी सामने आईं। वहीं सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया और जांच बिठाई गई।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें