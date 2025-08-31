शशि थरूर जैसी अंग्रेजी नहीं बोलो, वरना चुनाव हार जाओगे; जब कांग्रेस नेता को मिली नसीहत

हाल में शशि थरूर अपनी अंग्रेजी को लेकर एक मजेदार और उलझाने वाले जवाब को लेकर फंस गए, जिसने उन्हें चुप करा दिया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट के कमेंट का जवाब दिया, जिन्होंने भारत को अड़ियल कहा था।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों भले ही भाजपा से नजदीकी को लेकर सुर्खियों में हों, लेकिन उनकी अंग्रेजी ने उन्हें सदैव प्रसिद्धि दिलाई है। थरूर अपने भाषणों और बोलचाल में अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को उसका मतलब समझने के लिए शब्दकोश तलाशना पड़ जाता है। थरूर का असर अब पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी दिखने लगा है।

हिन्दुस्तान अखबार के साप्ताहिक 'राजदरबार' कॉलम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आपसी बातचीत में जब ऐसे ही कठिन शब्द का इस्तेमाल किया, तो दूसरे नेता ने फौरन टोका। कांग्रेस नेता ने अपने साथ से कहा कि तुम पर भी शशि थरूर का असर आ गया है। शशि थरूर की तो अंग्रेजी ठीक है, पर तुम तो आसान शब्द बोला करो। क्षेत्र में ऐसी अंग्रेजी बोलोगे तो निश्चित तौर पर अगली बार हार तय है।

थरूर ने अपने स्टाइल में तगड़ा मगर शालीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'सुना है कि कुछ लोग भारत को अड़ियल बता रहे हैं। मैं कहता हूं, अड़ियल होना कहीं बेहतर है। बजाय इसके कि हम गलत चीजों के सामने झुक जाएं।'