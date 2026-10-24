मेरे पिता के पास ना जाएं, लिस्ट बन चुकी है; मंत्रिमंडल का फेरबदल करने जा रहे CM उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ भी होना है, वह खुदा पहले तय करता है। उन्होंने अपने सहयोगियों से संदेश भेजने, फोन करने या पार्टी नेताओं से संपर्क करने से परहेज करने की अपील की।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिन में उनके मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें फेरबदल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह यहां लोक भवन में सिन्हा से मुलाकात की।
राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा
मुख्यमंत्री ने कहा, ''हां, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा हुई। मैंने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा और कहा कि अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिन में मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा और उसमें कुछ बदलाव भी करूंगा।'' उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इसके लिए समय तय करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
मेरे पिता के पास ना जाएं- उमर अब्दुल्ला की विधायकों से अपील
अब्दुल्ला ने पार्टी के अपने सहयोगियों और विधायकों से अपील की कि वे मंत्री पद पाने के लिए उनसे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से संपर्क न करें, क्योंकि मंत्रियों की सूची पहले ही तय की जा चुकी है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सिफारिश के लिए फारूक अब्दुल्ला के पास न जाएं।
उन्होंने कहा, ''डॉ. फारूक अब्दुल्ला साहब से सलाह-मशविरा करने के बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब फारूक साहब के दरवाजे, मेरे दरवाजे या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, इसका फैसला पहले ही हो चुका है इसलिए मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वे धैर्य रखें।''
कृपया व्हाट्सऐप पर संदेश भेजना बंद करें- अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ भी होना है, वह खुदा पहले तय करता है। उन्होंने अपने सहयोगियों से संदेश भेजने, फोन करने या पार्टी नेताओं से संपर्क करने से परहेज करने की अपील की।
उन्होंने कहा, ''कृपया व्हाट्सऐप पर संदेश भेजना बंद करें। मुझे लगातार लंबे-लंबे संदेश मिल रहे हैं। पूरी-पूरी किताबें लिखी जा रही हैं। लोग अपना पूरा बायोडाटा भेज रहे हैं, जैसे मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं। मैं उन्हें और उनके काम को पहले से जानता हूं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''जो भी होना है, वह अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा।''
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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