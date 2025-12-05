डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बेअसर, पुतिन के भारत दौरे के बीच रूस से आ गई परमाणु ईंधन की बड़ी खेप

संक्षेप: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय ही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम ने परमाणु ईंधन की पहली खेप भारत भेजी है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्चा संयंत्र में इसका उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अहम भारत दौरे के बीच रूसी सरकारी परमाणु निगम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे संयंत्र की प्रारंभिक लोडिंग के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप पहुंचा दी है। निगम ने एक बयान में कहा कि रोसाटॉम के परमाणु ईंधन प्रभाग द्वारा संचालित एक मालवाहन विमान ने नोवोसिबिर्स्क केमिकल कंसन्ट्रेट प्लांट द्वारा निर्मित ईंधन संयोजकों की आपूर्ति की।

कुडनकुलम संयंत्र में छह वीवीईआर-1000 संयंत्र होंगे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाट होगी। वीवीईआर, वोडो-वोडानोई एनर्जेटिकेस्की रिएक्टर का रूसी संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ है जल-शीतित, जल-संचालित विद्युत रिएक्टर। कुडनकुलम के पहले दो संयंत्र 2013 और 2016 में भारत के पावर ग्रिड से जुड़े थे। चार अन्य संयंत्र निर्माणाधीन हैं। जानकारी के मुताबिक रूस से सात विमानों के जरिए जल्द ही और भी परमाणु ईंधन की आपूर्ति की जाएगी।

रोसाटॉम ने बताया कि भारत और रूस के इंजीनियरों ने मिलकर एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल और फ्यूल साइकल को बढ़ाकर प्लांट की क्षमता बढ़ा दी है। बता दें कि अमेरिका का दबाव है कि भारत रूस से फ्यूल का आयात कम करे। हालांकि भारत बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि जनता के हिदत में जो भी फैसला जरूरी होगा, लिया जाएगा। भारत पहुंचे पुतिन ने कहा, कुछ ‘‘तत्व’’ रूस के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की बढ़ती भूमिका को नापसंद करते हैं और ये तत्व राजनीतिक कारणों से भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए ‘‘कृत्रिम बाधाएं’’ खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं।