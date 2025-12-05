Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDonald Trumps pressure ineffective large consignment of nuclear fuel arrived from Russia during Putins india visit
डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बेअसर, पुतिन के भारत दौरे के बीच रूस से आ गई परमाणु ईंधन की बड़ी खेप

डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बेअसर, पुतिन के भारत दौरे के बीच रूस से आ गई परमाणु ईंधन की बड़ी खेप

संक्षेप:

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय ही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम ने परमाणु ईंधन की पहली खेप भारत भेजी है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्चा संयंत्र में इसका उपयोग किया जाएगा।

Dec 05, 2025 11:56 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अहम भारत दौरे के बीच रूसी सरकारी परमाणु निगम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे संयंत्र की प्रारंभिक लोडिंग के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप पहुंचा दी है। निगम ने एक बयान में कहा कि रोसाटॉम के परमाणु ईंधन प्रभाग द्वारा संचालित एक मालवाहन विमान ने नोवोसिबिर्स्क केमिकल कंसन्ट्रेट प्लांट द्वारा निर्मित ईंधन संयोजकों की आपूर्ति की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुडनकुलम संयंत्र में छह वीवीईआर-1000 संयंत्र होंगे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6,000 मेगावाट होगी। वीवीईआर, वोडो-वोडानोई एनर्जेटिकेस्की रिएक्टर का रूसी संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ है जल-शीतित, जल-संचालित विद्युत रिएक्टर। कुडनकुलम के पहले दो संयंत्र 2013 और 2016 में भारत के पावर ग्रिड से जुड़े थे। चार अन्य संयंत्र निर्माणाधीन हैं। जानकारी के मुताबिक रूस से सात विमानों के जरिए जल्द ही और भी परमाणु ईंधन की आपूर्ति की जाएगी।

रोसाटॉम ने बताया कि भारत और रूस के इंजीनियरों ने मिलकर एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूल और फ्यूल साइकल को बढ़ाकर प्लांट की क्षमता बढ़ा दी है। बता दें कि अमेरिका का दबाव है कि भारत रूस से फ्यूल का आयात कम करे। हालांकि भारत बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि जनता के हिदत में जो भी फैसला जरूरी होगा, लिया जाएगा। भारत पहुंचे पुतिन ने कहा, कुछ ‘‘तत्व’’ रूस के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की बढ़ती भूमिका को नापसंद करते हैं और ये तत्व राजनीतिक कारणों से भारत के प्रभाव को सीमित करने के लिए ‘‘कृत्रिम बाधाएं’’ खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं।

रूसी राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार शाम को एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके देश का भारत के साथ ऊर्जा सहयोग काफी हद तक ‘‘अप्रभावित’’ है। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत-अमेरिका संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जिसमें रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत कर भी शामिल है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।