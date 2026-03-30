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ट्रंप ने ईरान को दी सख्त चेतावनी, जर्मनी में अमेरिका के खिलाफ उठी विरोध की आवाजें; टॉप-5

Mar 30, 2026 06:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि बातचीत चाहे कितनी भी जारी रहे, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, अन्यथा अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर जोरदार हमला बोल देगा।

ट्रंप ने ईरान को दी सख्त चेतावनी, जर्मनी में अमेरिका के खिलाफ उठी विरोध की आवाजें; टॉप-5

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि बातचीत चाहे कितनी भी जारी रहे, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, अन्यथा अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर जोरदार हमला बोल देगा। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी खतरे के नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान की पावर प्लांट्स और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा। दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देश जर्मनी में वाशिंगटन के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) ने देश में तैनात लगभग 40 हजार अमेरिकी सैनिकों को तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

खार्ग द्वीप पर ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, भले ही बातचीत जारी हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर भारी हमला बोल सकता है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए शीघ्र कोई समझौता नहीं हुआ, तो ईरान को अपने तेल ठिकानों से हाथ धोना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिक खार्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह कर देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों को निकालने की मांग जोर पकड़ी

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई सहयोगी देशों में वाशिंगटन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। नाटो समेत कई देश अब खुलकर विरोध जता रहे हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी जर्मनी में भी अमेरिका विरोधी स्वर बुलंद हो गए हैं। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ने देश में तैनात करीब 40 हजार अमेरिकी सैनिकों को तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। साथ ही अमेरिकी सैन्य अड्डों और परमाणु हथियारों को भी जर्मनी से हटाने की मांग रखी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत अब अपनी मर्जी से तेल भी नहीं खरीद सकता: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोमवार को तीखा हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी को ‘कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री’ करार दिया। केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका-भारत समझौते का विवरण देखने पर साफ हो जाता है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इसे तब तक साइन नहीं कर सकता, जब तक वह कंप्रोमाइज्ड न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के हवाले कर दिया है। राहुल ने कहा कि आज भारत अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता, बल्कि उसे इजाजत लेनी पड़ती है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान युद्ध से अब इंटरनेट भी ठप होने का खतरा

पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट ने अब केवल ऊर्जा संकट ही नहीं, बल्कि वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो लाल सागर में बिछी महत्वपूर्ण इंटरनेट फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ईरान ने अभी तक ऐसी कोई सीधी धमकी नहीं दी है, लेकिन उसके प्रॉक्सी संगठन हूती विद्रोहियों ने पहले कई बार ऐसी चेतावनियां दी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

राज्यसभा में सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाने के प्रस्ताव पर उठाया सवाल

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव की स्थिति पर सवाल उठाया। सिंघवी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा 12 मार्च को दिए गए इस नोटिस को 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सभापति ने सदन को अभी तक यह नहीं बताया है कि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या विचाराधीन है। सिंघवी ने पूछा कि 19 दिन हो गए हैं, क्या यह प्रस्ताव विचाराधीन है? हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि मैं देखूंगा। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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