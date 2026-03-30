ट्रंप ने ईरान को दी सख्त चेतावनी, जर्मनी में अमेरिका के खिलाफ उठी विरोध की आवाजें; टॉप-5

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि बातचीत चाहे कितनी भी जारी रहे, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, अन्यथा अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर जोरदार हमला बोल देगा।

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि बातचीत चाहे कितनी भी जारी रहे, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, अन्यथा अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर जोरदार हमला बोल देगा। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी खतरे के नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान की पावर प्लांट्स और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा। दूसरी ओर, अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देश जर्मनी में वाशिंगटन के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) ने देश में तैनात लगभग 40 हजार अमेरिकी सैनिकों को तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

खार्ग द्वीप पर ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, भले ही बातचीत जारी हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों और तेल कुओं पर भारी हमला बोल सकता है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए शीघ्र कोई समझौता नहीं हुआ, तो ईरान को अपने तेल ठिकानों से हाथ धोना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना वहां बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिक खार्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह कर देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों को निकालने की मांग जोर पकड़ी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कई सहयोगी देशों में वाशिंगटन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। नाटो समेत कई देश अब खुलकर विरोध जता रहे हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी जर्मनी में भी अमेरिका विरोधी स्वर बुलंद हो गए हैं। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ने देश में तैनात करीब 40 हजार अमेरिकी सैनिकों को तुरंत बाहर निकालने की मांग की है। साथ ही अमेरिकी सैन्य अड्डों और परमाणु हथियारों को भी जर्मनी से हटाने की मांग रखी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत अब अपनी मर्जी से तेल भी नहीं खरीद सकता: राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोमवार को तीखा हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी को ‘कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री’ करार दिया। केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका-भारत समझौते का विवरण देखने पर साफ हो जाता है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इसे तब तक साइन नहीं कर सकता, जब तक वह कंप्रोमाइज्ड न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के हवाले कर दिया है। राहुल ने कहा कि आज भारत अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता, बल्कि उसे इजाजत लेनी पड़ती है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान युद्ध से अब इंटरनेट भी ठप होने का खतरा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट ने अब केवल ऊर्जा संकट ही नहीं, बल्कि वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो लाल सागर में बिछी महत्वपूर्ण इंटरनेट फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ईरान ने अभी तक ऐसी कोई सीधी धमकी नहीं दी है, लेकिन उसके प्रॉक्सी संगठन हूती विद्रोहियों ने पहले कई बार ऐसी चेतावनियां दी हैं। पढ़ें पूरी खबर...