Viral Video: केरल में चुनाव प्रचार कर रहे ट्रंप, पुतिन और किम जोंग उन; AI वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को सफेद शर्ट, मुंडू और केसरिया स्कार्फ पहने महिंद्रा जिप्सी पर खड़े दिखाया गया है, जबकि अन्य नेता भी बाजारों और सड़कों पर वोट मांगते नजर आते हैं। वीडियो केरल की संस्कृति को सटीकता से दिखाता है।

केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के बीच एआई से बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दुनिया के प्रमुख नेता जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को चुनावी माहौल में दिखाया गया है। इस वीडियो में ये नेता केरल के पारंपरिक कपड़ों में चुनाव प्रचार करते देखे जा सकते हैं। वीडियो को आर्टिलेंस नामक कंपनी ने बनाया है, जो अपनी सटीक सांस्कृतिक बारीकियों के लिए सराहा जा रहा है।

वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को सफेद शर्ट, मुंडू और केसरिया स्कार्फ पहने महिंद्रा जिप्सी पर खड़े दिखाया गया है, जबकि अन्य नेता भी बाजारों और सड़कों पर वोट मांगते नजर आते हैं। यह वीडियो केरल की स्थानीय संस्कृति और व्यवहार को इतनी सटीकता से दर्शाता है कि लोग हैरान हैं। वीडियो में केवल ट्रंप ही नहीं, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जैसे अन्य विश्व नेता भी शामिल हैं।

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग बेंजामिन नेतन्याहू को नीली शर्ट और मुंडू पहने बाजार में महिलाओं को अभिवादन करते दिखाया गया है। वीडियो में पुतिन और किम जोंग उन को भी केरल में पारंपरिक तरीके से प्रचार करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो की सराहना कर रहे हैं कि इसमें भारतीय और खासकर केरल की संस्कृति व शिष्टाचार को बारीकी से कैद किया गया है। एक यूजर ने लिखा, 'केरल का AI कैंपेन वीडियो देखें, छोटी-छोटी डिटेल्स है। भारतीय और केरल के माहौल को देखना अद्भुत है।' यह वीडियो चुनावी माहौल को मनोरंजक बनाने का अनोखा प्रयास है।