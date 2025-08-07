Donald Trump tarrif attack will impact more on these Indian business क्यों भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर इतरा रहे डोनाल्ड ट्रंप, किन धंधों की बैंड बजने का डर, India News in Hindi - Hindustan
क्यों भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर इतरा रहे डोनाल्ड ट्रंप, किन धंधों की बैंड बजने का डर

टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और उनकी तुलना में चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को फोन से लेकर कपड़े तक एक्सपोर्ट में बढ़त मिल सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कई उद्योग ऐसे हैं, जिनके कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 60 फीसदी तक है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 7 Aug 2025 01:23 PM
अमेरिका की ओर से भारत पर 50 फीसदी के मोटे टैरिफ का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल की खरीद करने और भारत के बाजार में अमेरिकी कंपनियों पर मोटा टैक्स लगाने की एवज में यह फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन देश के कुछ प्रमुख उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ नीति से झटका लगने की आशंका है। ये ऐसे कारोबार हैं, जिनसे भारतीयों को बड़ी संख्या में रोजगार और उच्च आय हासिल होती है। ऐसे में इन पर असर पड़ा तो फिर देश की इकॉनमी के लिए ही चिंता की बात होगी।

इसके अलावा भारत और अमेरिका की इस टैरिफ वार का सीधा फायदा चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को होगा। खासतौर पर चीन को होने वाला फायदा तो अमेरिका के भी हित में नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और उनकी तुलना में चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को फोन से लेकर कपड़े तक एक्सपोर्ट में बढ़त मिल सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कई उद्योग ऐसे हैं, जिनके कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 60 फीसदी तक है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ इन उद्योगों की कमर ही तोड़ सकता है।

सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन्स की तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बाद इनका अमेरिका में कुल निर्यात 10.6 अरब डॉलर सालाना का है। यदि दुनिया भर में निर्यात की बात करें तो उसका 43.6 फीसदी हिस्सा अकेले अमेरिका ही जाता है। इसके अलावा हीरा, सोना और अन्य उत्पादों का भी 40 फीसदी एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को होता है। फार्मा सेक्टर की भी हिस्सेदारी 39.8 फीसदी है। इस तरह मशीनरी उपकरणों में 20 फीसदी, स्टील और एल्युमिनियम में 16.6 फीसदी, पेट्रोलियम उत्पादों में 4.3 पर्सेंट, टेक्सटाइल में करीब 50 फीसदी निर्यात अकेले अमेरिका को होता है।

इसी तरह वस्त्र उद्योग का आंकड़ा भी लगभग 33 फीसदी का है। वाहनों के पार्ट्स के निर्यात में 11 फीसदी हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। कारपेट के एक्सपोर्ट में 58.6 फीसदी हिस्सा अमेरिका का है। यही नहीं गद्दे और फर्नीचर में भी 44 फीसदी एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को होता है। अब यदि इन उद्योगों पर टैरिफ की मार लंबी चली तो फिर भारत के उद्योगों पर असर दिखने की संभावना है। दरअसल भारत और चीन जैसे देश मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। अमेरिका और यूरोप को एक्सपोर्ट करके अर्थव्यवस्था को गति मिली है। अब यदि एक्सपोर्ट पर ही मार पड़ी तो इकॉनमी पर सीधा असर होगा।