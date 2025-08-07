क्यों भारत पर मोटा टैरिफ लगाकर इतरा रहे डोनाल्ड ट्रंप, किन धंधों की बैंड बजने का डर

टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और उनकी तुलना में चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को फोन से लेकर कपड़े तक एक्सपोर्ट में बढ़त मिल सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कई उद्योग ऐसे हैं, जिनके कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 60 फीसदी तक है।

अमेरिका की ओर से भारत पर 50 फीसदी के मोटे टैरिफ का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस से तेल की खरीद करने और भारत के बाजार में अमेरिकी कंपनियों पर मोटा टैक्स लगाने की एवज में यह फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन देश के कुछ प्रमुख उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ नीति से झटका लगने की आशंका है। ये ऐसे कारोबार हैं, जिनसे भारतीयों को बड़ी संख्या में रोजगार और उच्च आय हासिल होती है। ऐसे में इन पर असर पड़ा तो फिर देश की इकॉनमी के लिए ही चिंता की बात होगी।

इसके अलावा भारत और अमेरिका की इस टैरिफ वार का सीधा फायदा चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को होगा। खासतौर पर चीन को होने वाला फायदा तो अमेरिका के भी हित में नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और उनकी तुलना में चीन, बांग्लादेश जैसे देशों को फोन से लेकर कपड़े तक एक्सपोर्ट में बढ़त मिल सकती है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कई उद्योग ऐसे हैं, जिनके कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 40 से 60 फीसदी तक है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ इन उद्योगों की कमर ही तोड़ सकता है।

सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन्स की तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बाद इनका अमेरिका में कुल निर्यात 10.6 अरब डॉलर सालाना का है। यदि दुनिया भर में निर्यात की बात करें तो उसका 43.6 फीसदी हिस्सा अकेले अमेरिका ही जाता है। इसके अलावा हीरा, सोना और अन्य उत्पादों का भी 40 फीसदी एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को होता है। फार्मा सेक्टर की भी हिस्सेदारी 39.8 फीसदी है। इस तरह मशीनरी उपकरणों में 20 फीसदी, स्टील और एल्युमिनियम में 16.6 फीसदी, पेट्रोलियम उत्पादों में 4.3 पर्सेंट, टेक्सटाइल में करीब 50 फीसदी निर्यात अकेले अमेरिका को होता है।