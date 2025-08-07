Donald Trump tariff war can be a game changer for India says former Niti Aayog CEO ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर, नीति आयोग के पूर्व CEO ने बताया, India News in Hindi - Hindustan
ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर, नीति आयोग के पूर्व CEO ने बताया

भारत अब जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे अन्य बाजारों पर फोकस बढ़ा सकता है। इसके अलावा, अब मेक इन इंडिया को और गति दे सकता है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:26 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने इसे भारत के द्वारा रूस से तेल और रक्षा क्षेत्र में हुई डील की सजा करार दिया है। एक ओर इस कदम से भारतीय व्यापार और निर्यातकों में चिंता है, वहीं भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सुधार का मौका करार दिया है। उनका कहना है कि भारत अगर इसे मौके में भुनाए तो भारत की ही इससे फायदा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई को 25% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ट्रंप लिखते हैं, "भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने वर्षों से भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही भारत रूस से अत्यधिक मात्रा में रक्षा और ऊर्जा की क्षेत्र में खरीद करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भी यह सिलसिला जारी है।”

क्राइसिस को अवसर बनाएं: अमिताभा कांत

पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस संकट को एक बड़े रिफॉर्म का अवसर बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ट्रंप ने हमें एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सुधार का अवसर दिया है। इस संकट का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।" उनका इशारा संभवतः टैरिफ पर निर्भरता घटाने, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और नई व्यापार रणनीतियां अपनाने की ओर था।

अब भारत क्या कर सकता है?

भारत अब जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे अन्य बाजारों पर फोकस बढ़ा सकता है। इसके अलावा, अब मेक इन इंडिया को और गति दे सकता है। इसके लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में लाने के लिए नीति सुधार तेज करना होगा।

भारत अमेरिका से राजनयिक स्तर पर संवाद कर टैरिफ हटाने या इसे कम करने की कोशिश भी कर सकता है। साथ ही, एफटीए (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर फोकस करते हुए यूरोपियन यूनिय, ब्रिटेन और ASEAN आदि के साथ एफटीए तेजी से पूरा करना होगा ताकि व्यापार के अन्य रास्ते खुल सके।

