ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर, नीति आयोग के पूर्व CEO ने बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने इसे भारत के द्वारा रूस से तेल और रक्षा क्षेत्र में हुई डील की सजा करार दिया है। एक ओर इस कदम से भारतीय व्यापार और निर्यातकों में चिंता है, वहीं भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सुधार का मौका करार दिया है। उनका कहना है कि भारत अगर इसे मौके में भुनाए तो भारत की ही इससे फायदा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 30 जुलाई को 25% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ट्रंप लिखते हैं, "भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने वर्षों से भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही भारत रूस से अत्यधिक मात्रा में रक्षा और ऊर्जा की क्षेत्र में खरीद करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भी यह सिलसिला जारी है।”

क्राइसिस को अवसर बनाएं: अमिताभा कांत पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस संकट को एक बड़े रिफॉर्म का अवसर बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ट्रंप ने हमें एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला सुधार का अवसर दिया है। इस संकट का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।" उनका इशारा संभवतः टैरिफ पर निर्भरता घटाने, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और नई व्यापार रणनीतियां अपनाने की ओर था।

अब भारत क्या कर सकता है? भारत अब जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे अन्य बाजारों पर फोकस बढ़ा सकता है। इसके अलावा, अब मेक इन इंडिया को और गति दे सकता है। इसके लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में लाने के लिए नीति सुधार तेज करना होगा।