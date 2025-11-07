भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ट्रेड वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद बताया प्लान; PM मोदी पर क्या बोले?

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने भारत आने के भी संकेत दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुद इसके संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत पटरी पर है और वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत के सवालों पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, "बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वह मेरे दोस्त हैं, और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इस पर विचार करेंगे, मैं जाऊंगा।” ट्रंप ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जरूर जाऊंगा" वहीं अगले साल भारत आने की अपनी योजना के बारे में उन्होंने कहा, "हां, ऐसा हो सकता है।"

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते कुछ दिनों से नया राग अलापा है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूसी तेल का आयात नहीं करेगा और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जल्द ही सहमति बनेगी। हालांकि भारत ने इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि भारत अपने लोगों के लिए ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखेगा। भारत ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।