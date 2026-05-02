ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने क्यों ठुकराया, गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन; टॉप-5 न्यूज

जानेमाने गीतकार व लेखक प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में जोशी की नियुक्ति की घोषणा की।

ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को शिपिंग के लिए खोलने और अमेरिका के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने का सुझाव दिया गया था। वहीं, प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

'हारने पर घर जलाने की धमकी दे रहे TMC वाले', बंगाल के फाल्टा में गंभीर आरोप पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। 4 मई को होने वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें धमकी दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने क्यों ठुकराया, होर्मुज खुलने की उम्मीदों को झटका ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को शिपिंग के लिए खोलने और अमेरिका के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने का सुझाव दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी में चार बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या; घर में खून से लथपथ मिले शव, मां फरार यूपी के अंबेडकरनगर में चार बच्चों की हत्या की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। चार मंजिला घर के अंदर से चार बच्चों के खून से लथपथ शव मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। चारों बच्चों की हत्या किसने की? पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

मशहूर गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन, सिनेमा से साहित्य तक छाप प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं। पढ़ें पूरी खबर...