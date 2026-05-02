ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने क्यों ठुकराया, गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन; टॉप-5 न्यूज
जानेमाने गीतकार व लेखक प्रसून जोशी को भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में जोशी की नियुक्ति की घोषणा की।
ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को शिपिंग के लिए खोलने और अमेरिका के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने का सुझाव दिया गया था। वहीं, प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...
'हारने पर घर जलाने की धमकी दे रहे TMC वाले', बंगाल के फाल्टा में गंभीर आरोप
पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। 4 मई को होने वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें धमकी दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
ईरान के प्रस्ताव को ट्रंप ने क्यों ठुकराया, होर्मुज खुलने की उम्मीदों को झटका
ईरान के ताजा प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को शिपिंग के लिए खोलने और अमेरिका के प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद के चरण में रखने का सुझाव दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर...
यूपी में चार बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या; घर में खून से लथपथ मिले शव, मां फरार
यूपी के अंबेडकरनगर में चार बच्चों की हत्या की खबर मिलते ही सनसनी फैल गई। चार मंजिला घर के अंदर से चार बच्चों के खून से लथपथ शव मिले हैं। घटना की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। चारों बच्चों की हत्या किसने की? पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...
मशहूर गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन, सिनेमा से साहित्य तक छाप
प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं। पढ़ें पूरी खबर...
सात दिनों तक इन तीन राज्यों में होगी बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की भी चेतावनी
यूपी समेत कई राज्यों में चल रही बारिश रुक गई है। हालांकि, फिर से बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा, अगले सात दिनों के दौरान झारखंड, बिहार, ओडिशा तीन राज्यों में गरज, बिजली और 50 की स्पीड से तेज आंधी के साथ बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस हफ्ते के दौरान उप हिमालीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरपूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश होगी। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें