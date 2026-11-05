अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस हार का सीधा कारण ईरान से बढ़ती लड़ाई को बता रहे हैं। अब वाशिंगटन में सैन्य विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है।

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्णायक जीत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चुनावी हार का सीधा कारण तेहरान के साथ बढ़ती टकराव को बताया है। नतीजतन, वाशिंगटन में सैन्य विकल्पों पर बहस तेज हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की गहरे दबी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला ले सकते हैं? और अगर ऐसा होता है, तो भारत पर इसके आर्थिक, मानवीय, रणनीतिक और कूटनीतिक असर कितने गंभीर हो सकते हैं?

ट्रंप के पास परमाणु हमला करने का एकमात्र अधिकार अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय सामरिक या सामरिक परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी या कैबिनेट की आम सहमति जरूरी नहीं होती। यह अधिकार दशकों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पास रहा है और मिडटर्म चुनाव में हार के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि चुनावी हार के बाद राजनीतिक दबाव और घरेलू समर्थन कम होने की स्थिति में राष्ट्रपति कभी-कभी विदेश नीति में आक्रामक कदम उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, परमाणु हमला इतना गंभीर कदम है कि इसे सिर्फ राजनीतिक नुकसान से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

परमाणु विकल्प की बात क्यों? बता दें कि ईरान ने अपनी सबसे संवेदनशील परमाणु समृद्धीकरण सुविधाओं को गहरे ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे बनाया है। इस्फहान के पास स्थित पिकैक्स माउंटेन सुविधा इसका प्रमुख केंद्र बताया जाता है। ये सुविधाएं सैकड़ों फीट मोटी ठोस चट्टान के नीचे दबी हुई हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के पास मौजूद सबसे भारी पारंपरिक बंकर-बस्टर बम भी इतनी मोटी चट्टान को तोड़ने या अंदर मौजूद मशीनरी को पूरी तरह बेअसर करने में असफल हो सकते हैं। पारंपरिक हथियारों की यह सीमा ही कुछ रक्षा रणनीतिकारों और राजनीतिक टिप्पणीकारों को यह तर्क देने पर मजबूर कर रही है कि कम शक्ति वाला, जमीन में घुसने वाला सामरिक परमाणु हथियार ही एकमात्र सैन्य विकल्प हो सकता है जो इतनी गहराई वाली सुविधा को नष्ट कर सके।

लेकिन इस विकल्प को चुनने का मतलब होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कायम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल न करने की वैश्विक परंपरा टूट जाए। सैन्य नेतृत्व, अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाएं और अमेरिका के कई सहयोगी देश इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि वे इसे रणनीतिक रूप से बहुत खतरनाक मानते हैं।

परमाणु हमले के बाद क्या? बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में परमाणु विस्फोट से पूरा वैश्विक सुरक्षा माहौल बदल जाएगा। फारस की खाड़ी के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में तुरंत तबाही और रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलने के अलावा, यह कदम दशकों पुराने वैश्विक परमाणु अप्रसार ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों की चेतावनी है कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल की नई मिसाल बनने से अन्य देश अपनी सामरिक सीमाएं और कम करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें तुरंत अपनी रणनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेंगी। साथ ही, क्षेत्र में सक्रिय गैर-राज्य समूह बिना रोक-टोक के असममित युद्ध शुरू कर सकते हैं। इससे कई मोर्चों पर एक साथ अस्थिरता फैलने का खतरा पैदा होगा, जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

भारत पर क्या असर? अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा। जानकारों की माने तो सबस पहले तेल आपूर्ति पर सीधे असर होगा।

दरअसल, भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। इसमें से बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर आता है। अगर परमाणु हमला या उसके जवाब में गल्फ के शिपिंग रूट ब्लॉक हो जाते हैं, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इस आपूर्ति झटके से भारत में घरेलू महंगाई तुरंत बढ़ेगी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, चालू खाता घाटा और बढ़ जाएगा, और भारतीय रुपया भारी दबाव में आ सकता है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता भारत को इस संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बना सकती है।

इसके अलावा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। लड़ाई बढ़ने, स्थानीय विकिरण का खतरा या बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय अस्थिरता लाखों भारतीय कामगारों को तुरंत खतरे में डाल देगी। एक बड़े युद्ध क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालना नई दिल्ली के लिए भारी लॉजिस्टिक और वित्तीय चुनौती होगी। इसके अलावा, खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां रुकने से भारतीय घरों में आने वाले अरबों डॉलर के प्रेषण पर गंभीर और लंबे समय तक असर पड़ेगा।

भारत ने दक्षिण-पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में बड़ा निवेश किया है। इसका मकसद अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ सीधा व्यापार मार्ग बनाना और पाकिस्तान की जमीनी रुकावट को बायपास करना है। ईरान की जमीन पर गंभीर सैन्य संघर्ष होने से बंदरगाह संचालन और संबंधित बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत के लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लग सकता है।

नई दिल्ली के वाशिंगटन, तेल अवीव, तेहरान और खाड़ी के राजशाही देशों के साथ नाजुक और महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। अमेरिकी परमाणु हमला भारतीय कूटनीति को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देगा। एक तरफ पश्चिमी देशों का दबाव होगा कि सुरक्षा उपायों का समर्थन किया जाए, दूसरी तरफ भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी, ऊर्जा संबंधों की रक्षा करनी होगी और घरेलू आर्थिक स्थिरता को संभालना होगा। यह संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।