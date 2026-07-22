ट्रंप को मंजूर… दुनिया क्यों परेशान? सऊदी अरब के यूरेनियम प्लान पर उठे 8 बड़े सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद फैसला लेते हुए सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को हरी झंडी दे दी है। अब इसको लेकर दुनिया के अन्य देश टेंशन में आ गए हैं...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देने वाला एक ऐतिहासिक लेकिन विवादास्पद फैसला लिया है। उन्होंने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को मंजूरी दे दी है। इस समजौते के तहत सऊदी अरब को अपनी सरजमीं पर यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) करने और इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन को रीप्रोसेस करने की अनुमति मिल जाएगी। ट्रंप के इस फैसले के बाद जानकारों का मानना है कि यह कदम क्षेत्र में परमाणु हथियारों की दौड़ को भड़का सकता है और वैश्विक नॉन-प्रोलिफरेशन व्यवस्था को गंभीर खतरे में डाल सकता है।
समझौते में क्या है?
अमेरिका-सऊदी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट नामक यह 30 साल का द्विपक्षीय समझौता (Section 123 Agreement) सऊदी अरब को अमेरिकी सहयोग से पूर्ण विकसित असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्थापित करने का अधिकार देता है। ट्रंप प्रशासन ने इस डील को अंतिम मंजूरी दे दी है। आइये जानते हैं कि इस समझौते में मुख्य शर्तें और प्रावधान क्या हैं...
- यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति: सऊदी अरब अब अपनी भूमि पर यूरेनियम को संवर्धित कर सकेगा। समझौते के मुताबिक यह प्रक्रिया संभवतः अमेरिका द्वारा स्थापित विशेष सुविधा के अंदर होगी, लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन में सऊदी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।
- अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार: डील में साफ तौर पर प्रावधान है कि सऊदी अरब का बहु-अरब डॉलर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल अमेरिकी फर्मों द्वारा ही बनाया और संचालित किया जाएगा। इससे जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियों को भारी मुनाफा होने की उम्मीद है।
- प्रतिद्वंद्वियों को बाहर: चीन और रूस को पूरी तरह बाहर रखा गया है। सऊदी अब इन दोनों देशों से न्यूक्लियर तकनीक या रिएक्टर नहीं खरीद सकेगा।
- ब्लैक बॉक्स एनरिचमेंट प्लांट: प्रस्तावित प्लांट पर दो साल की फीजिबिलिटी स्टडी होगी, जिसे पूरी तरह अमेरिकी विशेषज्ञ संचालित करेंगे।
दोनों देशों का क्या है तर्क?
ट्रंप प्रशासन और सऊदी सरकार इसे रणनीतिक जरूरत बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, सऊदी अमेरिका के साथ रहेगा और विजन 2030 के तहत तेल पर निर्भरता कम करके बिजली उत्पादन को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाया जा सकेगा।
टेंशन में क्यों दुनिया?
- गोल्ड स्टैंडर्ड की अनदेखी: 2009 के US-UAE समझौते के विपरीत, इस डील में घरेलू यूरेनियम एनरिचमेंट और इस्तेमाल हो चुके ईंधन को रीप्रोसेस करने पर रोक नहीं लगाई गई है। ये दोनों प्रक्रियाएं परमाणु बम बनाने के मुख्य रास्ते मानी जाती हैं।
- IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल को नजरअंदाज: सऊदी अरब ने IAEA के एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इससे संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता को बिना सूचना के निरीक्षण करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
- मोहम्मद बिन सलमान की ‘फॉलो सूट’ धमकी: क्राउन प्रिंस ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी भी वैसा ही करेगा।
- इजरायल नॉर्मलाइजेशन से अलग: ट्रंप प्रशासन ने इस डील को अब्राहम समझौतों से अलग रखा है, जिससे सऊदी को इजरायल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने की कोई मजबूरी नहीं रही।
- दोहरे मापदंड: अमेरिका सऊदी को एनरिचमेंट की छूट दे रहा है, जबकि ईरान के समान कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा है।
- मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस: विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सऊदी को यह क्षमता मिलने पर तुर्की, मिस्र और UAE भी ऐसी ही मांग करेंगे, जिससे वैश्विक नॉन-प्रोलिफरेशन व्यवस्था ढह सकती है।
- इजरायल का विरोध: इजरायली नेताओं ने डील को पूरी तरह नामंजूर बताते हुए कहा है कि सऊदी की सुविधाएं ईरान के हमलों का निशाना बन सकती हैं और क्षेत्र में खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी।
- कांग्रेस में विरोध: समझौते पर 90 दिनों का सख्त कांग्रेस रिव्यू चल रहा है। दोनों पार्टियों के सांसद 'No Nuclear Weapons for Saudi Arabia Act' लाकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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