'बहुत सख्त मिजाज वाले नेता', डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ; शी जिनपिंग पर क्या बोले

ट्रंप ने जी-7 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैरमौजूदगी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समूह पहले जी-8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन रूस को क्रीमिया पर कब्जा के बाद उसे संगठन से बाहर कर दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग को दुनिया के उन नेताओं में शामिल बताया है, जिन्हें वह सबसे अधिक पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत सख्त और मजबूत व्यक्तित्व वाला नेता कहा। ट्रंप ने यह टिप्पणी फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद की। उन्होंने सम्मेलन को अपने लिए बेहद प्रभावशाली बताया और कहा कि दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ उनकी बातचीत काफी अहम रही। हालांकि, जब उनसे सबसे कमजोर नेता का नाम पूछ गया तो उन्होंने कोई नाम लेने से इनकार कर दिया।

इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शी चिनजिंग को पूरी तरह काम पर केंद्रित नेता बताया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समिट से अनुपस्थिति का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि कभी जी-7 समूह, जी-8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भी सराहना की, जिन्होंने उनके सम्मान में वर्साय पैलेस में स्पेशल डिनर का आयोजन किया था। ट्रंप ने कहा कि शाही माहौल और ऐतिहासिक भवन उनके लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं।

ईरान के साथ टकराव पर क्या बोले ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ हालिया टकराव के बाद उन्हें अपनी शक्ति की कोई सीमा नजर नहीं आती। इस बीच, खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस यात्रा से वापसी उड़ान उस बोइंग 747-200बी विमान की अंतिम यात्रा थी, जिसने पिछले लगभग 35 वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों को सेवा प्रदान की। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ज्वॉइंट बेस एंड्रयूज पर विमान की तस्वीरें साझा करते हुए इसे लास्ट राइड बताया और कहा कि इस अत्यधिक सुरक्षित विमान ने जॉर्ज बुश के कार्यकाल से अब तक सभी राष्ट्रपतियों को सेवाएं दी हैं।