इसरो जल्द करेगा कारनामा, 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर चल रहा काम; आज की टॉप-5 न्यूज

पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राधानगरी बांध ने भारी जल आवक के बाद भोगवती नदी में 11,500 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिससे इस मौमस में पंचगंगा नदी पांचवीं बार खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से लंबी वार्ता हुई है। इसके बाद अब चर्चा जोर पर है कि अगले एक से दो सप्ताह में जेलेंस्की को भी बिठाया जा सकता है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की साथ बैठेंगे और यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति बन सकती है। वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनुशासन व संस्थागत मर्यादा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी कर दिया है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए मंगलवार की टॉप-5

क्यों ट्रंप और पुतिन की मीटिंग भारत के लिए अलार्म, अक्टूबर में और बढ़ेगी टेंशन? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से लंबी वार्ता हुई है। इसके बाद अब चर्चा जोर पर है कि अगले एक से दो सप्ताह में जेलेंस्की को भी बिठाया जा सकता है। इस तरह व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की साथ बैठेंगे और यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति बन सकती है। चर्चा तेज है कि लुहान्स्क और डोनेत्स्क जैसे इलाकों को रूस को ही सौंप देने पर सहमति बन सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

इसरो जल्द करेगा कारनामा; 75 टन भार ले जाने के लिए 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रही है, जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। यह 75,000 किलोग्राम भार वाले पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। पढ़ें पूरी खबर...

ऑफिस में कैजुअल कपड़े नहीं, यूनिफॉर्म जरूरी; हाई कोर्ट का कर्मचारियों को निर्देश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने अनुशासन व संस्थागत मर्यादा को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

महाराष्ट्र में तबाही वाली बारिश; 6 लोगों की मौत और सैकड़ों विस्थापित, अलर्ट महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बीच पिछले कुछ दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। मुंबई में मंगलवार को भी भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ के हालात की समीक्षा की। पढ़ें पूरी खबर...