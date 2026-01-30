Hindustan Hindi News
ईरान पर ताकतवर हमले की तैयारी में US, महमूद गजनवी को भारतीय बताने पर बवाल; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। मध्य-पूर्व में अमेरिकी नौसेना मजबूती से अपने पैर जमा रही है। ईरान के समर्थन में चीन, तुर्किए और रूस ने बयान जारी किए हैं।

Jan 30, 2026 06:59 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
मध्य-पूर्व में एक और युद्ध शुरू होने की कगार पर है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान की तरफ लगातार बढ़ता चला आ रहा है। अमेरिकी जंगी जहाजों ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। हालांकि, अभी तक दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। तुर्किए और चीन ने ईरान के समर्थन में अपना पक्ष रखा है। वहीं दूसरी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस्लामिक आक्रांता महमूद गजनवी को भारतीय करार देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

मिडनाइट हैमर से भी खतरनाक हमले के इरादे में US, ईरान की 1000 ड्रोन्स वाली तैयारी

अमेरिका का कहना है कि ईरान पर इस बार ऐसा अटैक कर सकते हैं, जो पिछली बार उसके परमाणु ठिकानों पर हुए मिडनाइट हैमर हमले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही यह धमकी दी है। इस बीच ईरान का कहना है कि हमने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से 1000 ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। ईरानी सरकारी न्यूज आउटलेट Tasnim ने यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक देश के सभी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में इन ड्रोन्स को तैनात किया गया है। किसी भी तरह की अमेरिकी हरकत या फिर हमले की कोशिश पर ये नजर रखेंगे। पढ़ें पूरी खबर…

'गजनवी भारतीय था'; पूर्व VP हामिद अंसारी के बयान पर बवाल, BJP हमलावर

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की भारतीय इतिहास को लेकर की गई टिप्पणी पर एक बार फिर से बवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम ही ऐसे लोगों का महिमामंडन करता है, जो कि हिंदुओं के खिलाफ थे। एक वीडियो में अंसारी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गजनवी और लोधी बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वह भारतीय लुटेरे थे। पढ़ें पूरी खबर…

यूजीसी के नए नियमों पर भाजपा की दो टूक, किसी के साथ भी नहीं होने देंगे अन्याय

भाजपा ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के विवादित इक्विटी रेगुलेशन पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रेगुलेशन के बारे में पूछा गया, तो बीजेपी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि सरकार सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने वाले हालिया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यह फ्रेमवर्क पहली नजर में अस्पष्ट है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यह खतरनाक असर के साथ समाज को बांट सकता है। पढ़ें पूरी खबर…

अगर हिम्मत है तो... जेलेंस्की की पुतिन को चुनौती, रूस ने पहले भेजा था बुलावा

रूस और यूक्रेन युद्ध पिछले लगभग चार साल से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंबी-लंबी बातों के बावजूद भी वह इसे खत्म करवाने में अभी तक असफल रहे हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पुतिन ने बात करके कुछ दिनों के लिए सीजफायल लागू करवा दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद रूस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए जेलेंस्की को बातचीत के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया गया था। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह कीव आ जाएं। पढ़ें पूरी खबर…

Mark Zuckerberg का चौंकाने वाला बयान- कहा अब एक आदमी करेगा पूरी टीम का काम

आज हर जगह AI, AI और बस AI की ही बातें हो रही हैं। घर हो या ऑफिस हर काम में अब AI घुसता जा रहा है। इसी बीच Meta के CEO Mark Zuckerberg ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। Zuckerberg ने साफ कहा है कि अब AI इतना आगे निकल चुका है कि एक ही इंसान, AI की मदद से पूरी टीम जितना काम कर सकता है। यानी जो काम पहले 5-10 लोग मिलकर करते थे, वही काम अब एक व्यक्ति अकेले कर सकता है। Zuckerberg का मानना है कि AI अब लोगों की काम करने की प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा सकता है कि बड़ी-बड़ी टीमों की जरूरत कम हो जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

