ज्यादा विश्वसनीय नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि... US राष्ट्रपति के ताजा बयान पर बोले पूर्व राजनयिक

पूर्व राजनयिक टी.पी. श्रीनिवासन ने शनिवार को भारत-अमेरिका संबंधों के ताजा घटनाक्रम पर टिप्पणी की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति रुख में संभावित बदलाव का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ताजा खबरें अच्छी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया बदलता दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बेहद सकारात्मक बयान दिए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। बेशक, ट्रंप इस मामले में ज्यादा विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उनके बयान अलग-अलग होते हैं। जब वह नरम रुख अपनाते हैं, तब भी उनके सलाहकार सख्त रुख अपनाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "तो, यह अभी भी बहुत अनिश्चित है, लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि हम अमेरिका को छोड़कर चीन और रूस की ओर नहीं जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यही धारणा बनी थी...आज, कुछ सुलह की उम्मीद दिख रही है। यह क्या होगा, हमें नहीं पता।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बेहद खास रिश्ते की फिर से पुष्टि की। भारत-अमेरिका संबंधों को "बेहद खास रिश्ता" बताते हुए, उन्होंने कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और इस बात पर ज़ोर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है।