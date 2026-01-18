Hindi NewsIndia NewsDonald Trump invites India to Gaza Peace Board Israel update
गाजा पीस बोर्ड में भारत भी निभाएगा खास भूमिका, राष्ट्रपति ट्रंप का आया न्योता
इजरायल और हमास के बीच युद्ध को समाप्त करके गाजा में शांति के लिए बनाए जा रहे पीस बोर्ड में भारत को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा है।
Jan 18, 2026 09:30 pm IST Upendra Thapak
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा में कराए गए शांति समझौते के दूसरे चरण के के लिए गाजा पीस बोर्ड की स्थापना की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत को भी इसमें शामिल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, अभी तक इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार या फिर अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
