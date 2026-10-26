बीबी शानदार प्रधानमंत्री, वोट दो… ट्रंप ने नेतन्याहू को जिताने के लिए झोंकी पूरी ताकत; असली मकसद ईरान

खबर थी कि इजरायली चुनाव में ट्रंप किसी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ कि नेतन्याहू ने ट्रंप से मदद मांगी थी। इसके बाद ट्रंप ने बीते सप्ताह नेतन्याहू के समर्थन में बयान दिया। ट्रंप ने अब क्या कहा?

इजरायल में आगामी 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी है। ट्रंप ने इजरायलियों से नेतान्याहू को वोट देने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें और नेतन्याहू को मिलकर ‘अधूरा काम’ पूरा काम करना है। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को शानदार प्रधानमंत्री भी बताया।

दरअसल ‘अधूरे काम’ से ट्रंप का इशारा ईरान की तरफ था। ट्रंप ने इजरायली चुनाव से पहले यह कहकर इजरायल में युद्ध के समर्थकों में उत्साह जगाने की कोशिश की है। इससे पहले रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई थी कि नेतन्याहू ने खुद ट्रंप से उनको समर्थन देने की घोषणा करने की अपील की थी। जिसके बाद वोटिंग से महज कुछ घंटे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को जिताने की अपील की।

क्या बोले ट्रंप? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के ओपिनियन पोल्स में नेतन्याहू का गठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। इन खबरों के बीच ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने साथी ‘बीबी’ के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने अपने पिछले हफ्ते के समर्थन वाले पोस्ट को दोबारा शेयर भी किया। ट्रंप ने लिखा, “इजरायल के लोगों को बताना चाहता हूं कि बीबी और मेरे बीच साथ मिलकर जीतने का बेहतरीन रिश्ता रहा है। हमने 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' और 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के जरिए दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका।”

ट्रंप ने दावा किया कि नाकेबंदी और अमेरिकी अभियानों के कारण अब ईरान के पास न तो नौसेना बची है और न ही वायुसेना। ईरान में महंगाई 301 फीसदी तक पहुंच चुकी है और उनका तेल व्यापार और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ट्रंप ने लिखा, "जब आप वोट देने जाएं तो याद रखें कि बीबी एक शानदार योद्धा प्रधानमंत्री रहे हैं। अब दुनिया भर में 'अमेरिका की मौत, इजरायल की मौत' के नारे नहीं सुने जाएंगे। नेतन्याहू को वोट दें, हमें मिलकर जो काम शुरू किया था उसे पूरा करना है।"

नेतन्याहू ने दिखाई परमाणु हमले की तबाही इससे पहले चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक एआई-जनरेटेड तस्वीर शेयर की, जिसमें तेल अवीव में परमाणु विस्फोट होता दिख रहा है। नेतन्याहू ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो इजरायलियों को 'दूसरे होलोकॉस्ट' का खतरा झेलना पड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर हैं, तब तक इजरायल के पास ईरान से निपटने का सीमित और ऐतिहासिक मौका है, जिसे गंवाया नहीं जाना चाहिए।