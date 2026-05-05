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पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई, क्या बोले

May 05, 2026 09:10 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया कि यह ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है। 

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई, क्या बोले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया कि यह ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। ट्रंप ने इस जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के मजबूत समर्थन का प्रतीक बताया और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बने। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया और 207 सीटें जीत लीं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। 2021 में TMC के 215 सीटों के मुकाबले यह भारी गिरावट रही। BJP का वोट शेयर करीब 45.8% रहा, जो पिछले चुनाव से 7-8 प्रतिशत बढ़ा। टीएमसी का वोट शेयर 40.8% पर आ गया।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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