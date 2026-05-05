पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई, क्या बोले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया कि यह ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के हवाले से कहा गया कि यह ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। ट्रंप ने इस जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के मजबूत समर्थन का प्रतीक बताया और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बने। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया और 207 सीटें जीत लीं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) मात्र 80 सीटों पर सिमट गई। 2021 में TMC के 215 सीटों के मुकाबले यह भारी गिरावट रही। BJP का वोट शेयर करीब 45.8% रहा, जो पिछले चुनाव से 7-8 प्रतिशत बढ़ा। टीएमसी का वोट शेयर 40.8% पर आ गया।
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