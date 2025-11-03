Hindustan Hindi News
Nuclear Weapons: पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग, ट्रंप का दावा, भारत की बढ़ेगी चिंता?

Mon, 3 Nov 2025 01:13 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Nuclear Weapons: दुनिया में एक बार फिर परमाणु रेस तेज होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि पाकिस्तान और रूस समेत कई देश परीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्होंने युद्ध विभाग को परमाणु हथियारों के परीक्षण का निर्देश दिया है। खास बात है कि ट्रंप का नया दावा भारत के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है।

सीबीएस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियार वाले देश इनका परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, 'रूस टेस्ट कर रहा है और चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक ओपन सोसाइटी हैं। हम अलग हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे...। उनके पास पत्रकार नहीं है, जो इसके बारे में लिखेंगे।'

ट्रंप ने कई और देशों का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान मई में परमाणु युद्ध की कगार पर थे, जिसे उन्होंने टैरिफ और ट्रेड की मदद से रोका था। उन्होंने कहा कि अगर वह आगे नहीं आते, तो लाखों लोग मारे जाते।

उन्होंने कहा, 'वो (परमाणु हथियार वाले देश) आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे...। वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, जहां लोगों को नहीं पता कि टेस्ट में क्या हो रहा है। आपको सिर्फ वाइब्रेशन महसूस होता है।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निगरानी करने वाले केंद्रों ने जमीन में कंपन्न होने की पहचान की है, जो भूकंप की तरह नजर आ सकते हैं। हालांकि, ट्रंप का दावा है कि ये टेस्ट गुप्त रूप से किए जा सकते हैं, जिनका पता नहीं चल पाता।

अधिकारियों के अलग सुर

ट्रंप के आदेश पर किए जाने वाले परमाणु हथियार प्रणाली के नए परीक्षणों में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होंगे। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने यह जानकारी दी थी। राइट ने फॉक्स न्यूज से साक्षात्कार में कहा था, 'हम जिन परीक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं वे प्रणाली के परीक्षण हैं। परमाणु विस्फोट इसमें शामिल नहीं है। इन्हें हम गैर-महत्वपूर्ण विस्फोट कहते हैं।'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर संकेत दिया था कि वह देश के परमाणु हथियारों के परीक्षण पर दशकों पुरानी पाबंदी को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं।

