भारत-पाक को टैरिफ लगाने की धमकी, ट्रंप के दावे पर अभिजीत दीपके को याद आ गई गैंग ऑफ वासेपुर

डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो अमेरिका उनके कारोबार पर 250 फीसदी तक टैरिफ लगा देगा। अभिजीत दीपके की पोस्ट में इसी दावे को लेकर कटाक्ष किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव रुकवाने का श्रेय खुद को दिया है। ट्रंप के इस दावे को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ की याद आ गई। दीपके ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप के बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, '56 इंच'। पोस्टर पर लिखा था, 'कब खून खौलेगा रे तेरा।' यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो अमेरिका उनके कारोबार पर 250 फीसदी तक टैरिफ लगा देगा। दीपके की पोस्ट में इसी दावे को लेकर कटाक्ष किया गया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए दोनों देशों को अमेरिकी बाजार से बाहर करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगे। मैं आप दोनों पर 250 फीसदी टैरिफ लगा दूंगा।'

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस चेतावनी से दोनों देश नाराज हुए, लेकिन उन्होंने गोलीबारी रोक दी और युद्ध खत्म हो गया। संघर्ष के दौरान 11 विमान गिराए गए थे। ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय खुद को दे चुके हैं। ट्रंप ने रैली में अपने कूटनीतिक प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि इतने संघर्ष खत्म कराने के बाद भी उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं दिया गया।