भारत-पाक को टैरिफ लगाने की धमकी, ट्रंप के दावे पर अभिजीत दीपके को याद आ गई गैंग ऑफ वासेपुर
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो अमेरिका उनके कारोबार पर 250 फीसदी तक टैरिफ लगा देगा। अभिजीत दीपके की पोस्ट में इसी दावे को लेकर कटाक्ष किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव रुकवाने का श्रेय खुद को दिया है। ट्रंप के इस दावे को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ की याद आ गई। दीपके ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप के बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, '56 इंच'। पोस्टर पर लिखा था, 'कब खून खौलेगा रे तेरा।' यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए दोनों देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।
डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो अमेरिका उनके कारोबार पर 250 फीसदी तक टैरिफ लगा देगा। दीपके की पोस्ट में इसी दावे को लेकर कटाक्ष किया गया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए दोनों देशों को अमेरिकी बाजार से बाहर करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगे। मैं आप दोनों पर 250 फीसदी टैरिफ लगा दूंगा।'
भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस चेतावनी से दोनों देश नाराज हुए, लेकिन उन्होंने गोलीबारी रोक दी और युद्ध खत्म हो गया। संघर्ष के दौरान 11 विमान गिराए गए थे। ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय खुद को दे चुके हैं। ट्रंप ने रैली में अपने कूटनीतिक प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि इतने संघर्ष खत्म कराने के बाद भी उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं दिया गया।
ट्रंप के दावे को लगातार खारिज करता रहा भारत
हालांकि, भारत ट्रंप के दावों को लगातार खारिज करता रहा है। भारत ने संघर्ष के दौरान 11 विमान गिराए जाने के उनके दावे पर भी सवाल उठाए हैं और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की भूमिका से इनकार किया है। भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) की ओर से भारतीय समकक्ष से संपर्क किए जाने के बाद बनी थी। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें