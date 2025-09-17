Donald Trump calls up PM Modi for birthday wishes hours after positive trade talks resume थैंक्यू नरेंद्र, डोनाल्ड ट्रंप ने ‘दोस्त’ मोदी को फोन कर दी जन्मदिन की बधाई; किस बात के लिए कहा शुक्रिया?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
India News

थैंक्यू नरेंद्र, डोनाल्ड ट्रंप ने ‘दोस्त’ मोदी को फोन कर दी जन्मदिन की बधाई; किस बात के लिए कहा शुक्रिया?

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन के बाद PM मोदी ने ट्रंप का आभार जताया। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 12:01 AM
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सकारात्मक बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट कर PM मोदी को अपना दोस्त बताते हुए लिखा कि मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद कहते हुए भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मिलकर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

इससे पहले ट्रंप ने अपने पोस्ट में यूक्रेन जंग में शांति के प्रयासों के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, “अभी-अभी अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।" गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। हालांकि ट्रंप ने उन्हें एक दिन पहले ही बधाई दे दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स एक पर एक पोस्ट में दी। पीएम मोदी ने लिखा, ''मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।''

पटरी पर लौटी बातचीत

इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में आए तनाव कम करने की दिशा में मंगलवार को अहम प्रगति हुई है। ट्रेड डील पर चल रही बातचीत को पटरी पर लाने के उद्देश्य से अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में आए अमेरिकी दल ने मंगलवार को भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि चर्चा सकारात्मक रही और इसमें व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद व्यापार समझौते के लिए प्रयास तेज किए जाएं ताकि जल्द से जल्द सार्थक परिणाम सामने आ सकें।

नरम पड़ा अमेरिका

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और अमेरिका के कुछ अधिकारियों के कटु बयानों की वजह से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में भी तनाव पैदा हो गया था। हालांकि ट्रंप ने बीते दिनों यह माना था कि भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से भारत के साथ रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। अब हाल ही में ट्रंप के नरमी भरे बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से इन तनावों को कम करने की झलक मिल रही है।

