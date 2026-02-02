Hindustan Hindi News
भारत सरकार के फैसले भी डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं; टैरिफ डील पर कांग्रेस का तंज

भारत सरकार के फैसले भी डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं; टैरिफ डील पर कांग्रेस का तंज

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के किसी फैसले की जानकारी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। कांग्रेस ने भड़कते हुए इसे ट्रंप निर्भरता करार दिया है।

Feb 02, 2026 11:25 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के किसी फैसले की जानकारी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए आत्मनिर्भरता की जगह ट्रंप निर्भरता करार दिया है। रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि साफ हो गया है कि पीएम मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत के सारे अहम मुद्दों की जानकारी हमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेनी पड़ रही है।

भारत के बारे में अमेरिका से शेयर की गई जानकारी पर जयराम रमेश ने तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, “उन्होंने वाशिंगटन डीसी से ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा की। उन्होंने वाशिंगटन से ही रूस और वेनेजुएला से भारत द्वारा तेल की खरीद पर अपडेट की घोषणा की। उन्होंने अब वाशिंगटन से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसके पूरे विवरण की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी पर स्पष्ट रूप से कुछ प्रभाव दिख रहा है, जो अब उनके साथ दिखने से भी कतरा रहे हैं, गले मिलने की तो बात ही छोड़िए। ऐसा लगता है कि मोदी ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया है। निश्चित रूप से यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता नहीं हो सकता। वाशिंगटन में तो साफ तौर पर मोग्मबो खुश हुआ है।”

सरकार की जानकारी ट्रंप या उनके दूत से मिलती है: रमेश

इससे पहले जब अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप और पीएम मोदी के फोन कॉल की जानकारी दी, तो कांग्रेस की तरफ से इस पर भी कटाक्ष किया गया। कांग्रेस ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सरकार की सारी कार्रवाइयों की जानकारी हमें राष्ट्रपति ट्रंप या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि से लेनी होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, “ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई। यह जानकारी भारतीय पक्ष की ओर से नहीं, बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा दी गई है। अब यह जैसे एक रूटीन बनता जा रहा है-भारत को अपनी ही सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप या उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से मिलती है। ट्रंप-निर्भरता।"

भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप ने क्या कहा?

इससे पहले, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर दी। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा, “ आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार सहित कई चीजों के बारे में बात की और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त किया। वह रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने के लिए सहमत हुए। यह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा, जो अभी चल रहा है, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं! प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध के अनुसार, तुरंत प्रभाव से, हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका एक कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा। वे इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य तक कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने लिखा, " प्रधानमंत्री ने U.S. एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अलावा, बहुत ऊँचे लेवल पर अमेरिकी सामान की खरीद का भी वादा किया। भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे चलकर और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं, जो काम पूरा कर देते हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता।”

