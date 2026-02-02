भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डील, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाने का कर दिया ऐलान

2 Feb 2026, 11:57:35 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई टेलीफोन वार्ता के बाद लिया गया, जिसमें मोदी ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीद बंद करने का वादा किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी के अनुरोध पर और दोनों नेताओं के बीच दोस्ती व सम्मान के कारण यह ट्रेड डील तुरंत प्रभावी हो गई है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर्स को शून्य तक कम करेगा तथा ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला आदि क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। ट्रंप ने इसे भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने वाला कदम बताया। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ…
अतिरिक्त जुर्माना की दी थी धमकी
पिछले साल 10 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया और सभी अमेरिकी आयातों पर 10% ड्यूटी बनाए रखी। 31 जुलाई को ट्रंप ने सभी भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की और कहा कि यदि भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
2 Feb 2026, 11:56:04 PM IST
कब लगा था 26% रेसिप्रोकल टैरिफ
2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका ने ट्रंप की वैश्विक लिबरेशन डे टैरिफ कार्रवाई के तहत कई भारतीय आयातों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया।
2 Feb 2026, 11:42:03 PM IST
टैरिफ डील पर कांग्रेस का तंज
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसकी जानकारी भारतीय पक्ष की ओर से नहीं, बल्कि भारत में अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि अब यह आम बात हो गई है कि भारत को अपनी ही सरकार के फैसलों और गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप या उनके नियुक्त अधिकारियों से मिलती है, न कि खुद सरकार से। उन्होंने इसे व्यंग्यात्मक ढंग से 'ट्रंप-निर्भरता' करार दिया।
2 Feb 2026, 11:38:50 PM IST
भारत के लिए कितनी बड़ी राहत
यह समझौता भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि पहले 25% (कुछ मामलों में 50% तक) की ऊंची टैरिफ से भारत के करीब 55% निर्यात पर असर पड़ रहा था और यह देश की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुनौती बन रहा था।
2 Feb 2026, 11:37:52 PM IST
भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी
इस समझौते के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में 3.8% तक की उछाल आई, जबकि अमेरिका में लिस्टेड iShares MSCI India ETF में 2.4% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑफशोर ट्रेडिंग में रुपया डॉलर के मुकाबले 1% मजबूत हुआ।
2 Feb 2026, 11:23:50 PM IST
भारत में अमेरिकी राजदूत क्या बोले
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्वीट किया, 'जैसा कि मैंने कई बार कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप सच में प्रधानमंत्री मोदी को एक महान दोस्त मानते हैं। आज शाम ट्रेड डील की खबर से बहुत खुश हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में असीमित क्षमता है!'
2 Feb 2026, 11:22:25 PM IST
टैरिफ राहत के बाद पीएम मोदी का पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।'
2 Feb 2026, 11:19:23 PM IST
डील का क्या होगा असर
अब इस डील से रूसी तेल पर निर्भरता कम करने और अमेरिकी तथा संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल आयात करने का रास्ता साफ हुआ है। इससे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी, जैसा ट्रंप ने दावा किया।
