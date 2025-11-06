डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ली भारत-पाक सीजफायर की क्रेडिट, लेकिन इसबार कही नई बात

संक्षेप: ट्रंप प्रशासन ने हाल में भारत और पाकिस्तान दोनों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। भारत पर शुरू में 25% टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता उनके हस्तक्षेप के बाद ही संभव हुआ था। फ्लोरिडा के मियामी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार रोकने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने संघर्ष विराम का निर्णय लिया।

ट्रंप ने कहा, “मैं दोनों देशों के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहा था, तभी मैंने अखबार में पढ़ा कि वे युद्ध के कगार पर हैं। आठ विमान गिराए गए थे। मैंने कहा कि यह युद्ध है और ये दोनों परमाणु राष्ट्र हैं। तब मैंने चेतावनी दी कि जब तक तुम लोग शांति पर सहमत नहीं होते, मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा।”

ट्रंप के अनुसार यह बातचीत 9 मई को हुई थी और अगले ही दिन यानी 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, “एक दिन बाद मुझे कॉल आया- ‘हमने शांति बना ली।’ मैंने कहा, ‘धन्यवाद, अब व्यापार करते हैं।’ यही तो टैरिफ की ताकत है।” ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सिर्फ नौ महीनों में आठ युद्ध खत्म करवाए हैं और भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम उनमें से एक था।

ट्रंप प्रशासन ने हाल में भारत और पाकिस्तान दोनों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। भारत पर शुरू में 25% टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि भारत को यह दंडात्मक टैरिफ इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसने रूसी तेल खरीदा और ब्रिक्स (BRICS) समूह में अमेरिका-विरोधी नीतियों को समर्थन दिया।

भारत ने एक बार फिर ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जी7 शिखर सम्मेलन (कनाडा) के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत ने न तो किसी अमेरिकी मध्यस्थता की मांग की और न ही कोई बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय भारत-अमेरिका व्यापार समझौते या भारत-पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता पर कोई बातचीत नहीं हुई थी।”