Donald Trump administration says Important to impose tariffs on India to stop ukraine war in Us supreme court भारत पर टैरिफ लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि… अमेरिकी कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की दलील
Donald Trump administration says Important to impose tariffs on India to stop ukraine war in Us supreme court

भारत पर टैरिफ लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि… अमेरिकी कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की दलील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ट्रंप ने जुर्माने के तौर पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने अब अमेरिकी कोर्ट में दलील दी है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:17 PM
टैरिफ नीतियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से पहले ही झटका मिल चुका है। अदालत ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताए हुए कहा था कि ट्रंप के पास हर देश पर इस तरह के टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस दौरान अदालत ने यह भी कहा था कि आपातकाल घोषित कर दुनिया पर टैक्स लगाना सही नहीं है। अब ट्रंप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन भारत पर लगाए गए टैरिफ को उचित साबित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहा है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अदालती दस्तावेजों में चेतावनी दी है कि भारत सहित अन्य देशों पर टैरिफ कम करने से अमेरिका को दूसरे देशों से बदले का सामना करना पड़ सकता है। यह भी कहा गया है कि इससे दुनिया में शांति स्थापित करने की कोशिशों को भी झटका लगेगा। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील में, सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने जजों से कहा है कि यूक्रेन जंग में शांति बनाए रखने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना बहुत जरूरी है।

अमेरिकी कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की दलील

ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा है, "हमने हाल ही में यूक्रेन युद्ध से जुड़े मामलों से निपटने के लिए रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी है। यह बेहद जरूरी है। टैरिफ हटाने से अमेरिका आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा।" ट्रंप सरकार ने यह भी कहा है कि एक साल पहले अमेरिका एक मृत अर्थव्यवस्था था और अब जिन देशों ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, उनसे ट्रिलियन डॉलर आ रहे हैं। और अब अमेरिका फिर से एक मजबूत, आर्थिक रूप से समर्थ और सम्मानित देश है।

भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के अलावा रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ भी लगाया है। इसके बाद अब अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है। अमेरिका की ओर से बार बार यह कहा गया है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है भारत पर प्रतिबंध बढ़ाकर वह रूस पर यूक्रेन जंग रोकने का दबाव बनाना चाहता है। हालांकि भारत ने अमेरिका के टैरिफ को अनुचित बताते हुए कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय और ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।