डॉन हिमांशु भाऊ पर भारी पड़ गई चालाकी! US में शरण के लिए सरेंडर किया और धरा गया

भारतीय जांच एजेंसियां अब अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और दोनों कुख्यात अपराधियों को जल्द से जल्द भारत डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हिमांशु भाऊ पिछले चार सालों से 'हिमांशु सिंगरोहा' के नाम से बने फर्जी पासपोर्ट पर विदेश में छिपा बैठा था।

नॉर्थ इंडिया के सबसे खौफनाक और वॉन्टेड गैंगस्टरों में शामिल हिमांशु भाऊ और उसके दाहिने हाथ नीरज फरीदपुरिया का चालाकी से अमेरिका में पनाह लेने का पैंतरा उल्टा पड़ गया है। नॉर्थ अमेरिका में पक्की शरण पाने के चक्कर में दोनों खुद ही अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के जाल में फंस गए। फिलहाल दोनों आरोपी नेवादा राज्य की हेंडरसन डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की हिरासत में हैं।

भारतीय जांच एजेंसियां अब अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं और दोनों कुख्यात अपराधियों को जल्द से जल्द भारत डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

जाली पासपोर्ट पर काटा गदर, 'फर्जी सरेंडर' का प्लान ऐसे हुआ फ्लॉप जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हिमांशु भाऊ पिछले चार सालों से 'हिमांशु सिंगरोहा' के नाम से बने फर्जी पासपोर्ट पर विदेश में छिपा बैठा था। वहीं उसका साथी नीरज फरीदपुरिया भी 'नीरज कौशिक' के नाम से फर्जी पासपोर्ट पर 2025 के अंत में पुर्तगाल से अमेरिका पहुंचा था।

दोनों ने अमेरिकी कानून की कमियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए शरण पाने का एक 'मास्टर प्लान' बनाया था।

फरवरी में दोनों ने इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने जानबूझकर 'आत्मसमर्पण' किया, ताकि वे शरण याचिका दाखिल कर सकें।

जैसे ही दोनों के बायोमेट्रिक और निजी विवरण अमेरिका के ICE ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज हुए, रेड फ्लैग जारी हो गया।

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय जांच तंत्र ने जब 'हिमांशु सिंगरोहा' के रिकॉर्ड की क्रॉस-वेरिफिकेशन की, तो स्थानीय खुफिया इनपुट और डोजियर के जरिए यह साबित हो गया कि यह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि भारत का मोस्ट-वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ है। भारतीय पुलिस ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ नीरज फरीदपुरिया के हथियारों वाले फोटो और बायोमेट्रिक डोजियर भी शेयर किए।

70 गोलियां बरसाने से लेकर एल्विश यादव के घर फायरिंग तक में हाथ हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हत्या, रंगदारी और जानलेवा हमलों के 25 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

साउथ दिल्ली के आया नगर में 2024 में हुई सनसनीखेज हत्या में दोनों का नाम आया था, जहां हमलावरों ने 70 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थीं। 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की दिनदहाड़े हत्या में भी ये शामिल थे।

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में भी इस गैंग का हाथ सामने आया था।