कुत्तों के साथ नहीं होनी चाहिए ऐसी क्रूरता, राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने उठाए SC के फैसले पर सवाल
राहुल गांधी ने कहा, 'दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय, विज्ञान-समर्थित नीति से एक कदम पीछे है।' उन्होंने कहा कि ये बेजुबान जीव कोई 'समस्या' नहीं हैं जिन्हें मिटाना पड़े।
कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इसके चलते जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुत्ते इस तरह की बर्बरता के हकदार नहीं हैं। इससे पहले रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी अदालत के फैसले में करुणा का अभाव होने की बात कही थी।
प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, 'कुछ हफ्तों में शहर के कुत्तों को शेल्टर में ले जाने के चलते उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा। यहां तक कि उन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर भी नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में जानवरों के साथ क्रूरता और गलत व्यवहार होता है। इस हालात से निपटने का निश्चित ही कुछ बेहतर उपाय होगा, जहां इन मासूम जानवरों की देखभाल की जाए और सुरक्षित भी रखा जाए।'
उन्होंने कहा, 'कुत्ते सबसे सुंदर, सौम्य जीव होते हैं। वे इस तरह की क्रूरता के हकदार नहीं हैं।'
राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल
गांधी ने कहा, 'आश्रय स्थल, बधियाकरण, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल बिना किसी क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उन्हें पूरी तरह से हटाना क्रूर, अदूरदर्शी है और जिसमें करुणा का अभाव है।' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ-साथ हों।'
कोर्ट का फैसला
शीर्ष अदालत ने कहा कि समय के साथ कुत्तों के आश्रयों का विस्तार करना होगा। अदालत ने दिल्ली के अधिकारियों को छह से आठ हफ्तों के भीतर करीब 5,000 कुत्तों के रहने लायक आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई निर्देश जारी किए। निर्देश के पालन में बाधा डालने वाले किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस स्थिति में अदालत व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही भी शुरू कर सकती है।