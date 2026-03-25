क्या दोबारा हिंदू धर्म अपनाने से वापस मिल जाता है SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब
पादरी सी आनंद ने 2021 में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने ए आर रेड्डी नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं का हवाला दिया था। आनंद का जन्म अनूसुचित जाति में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था।
Scheduled Caste (SC) यानी अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के आलावा किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह SC का दर्जा खो देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। अब सवाल यह भी है कि क्या अगर कोई धर्मांतरण कर दोबारा हिंदू धर्म अपना लेता है, तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा फिर से हासिल कर सकेगा या नहीं?
मंगलवार को अदालत में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच सुनवाई कर रही थी। पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट का कहना है कि SC समुदाय का व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाकर एससी का दर्जा तुरंत और पूरी तरह खो देता है।
पहले फैसला समझें
बेंच ने कहा, 'हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रतिबंध स्पष्ट और पूर्ण है। अनुच्छेद 3 में शामिल न किए गए किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।'
अब समझें कि क्या दोबारा मिल सकता है दर्जा
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति का दर्जा दोबारा हासिल किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने इसे लेकर तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी बताया है। साथ ही कहा है कि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो दर्जा वापस नहीं मिलेगा।
पहला, व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका जन्म मूल रूप से उसी जाति में हुआ था, जो अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) की सूची में दर्ज है।
दूसरा, उसे यह दिखाना होगा कि उसने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में सच्ची वापसी की है और अपने पिछले धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया है।
तीसरा, उसे यह भी साबित करना है कि उसकी मूल जाति के सदस्यों ने उसे दोबारा स्वीकार कर लिया है।
मामला जानें
पादरी सी आनंद ने 2021 में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने ए आर रेड्डी नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं का हवाला दिया था। आनंद का जन्म अनूसुचित जाति में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया था और पादरी के तौर पर काम कर रहे थे।
आनंद ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में रविवार की प्रार्थना के दौरान उन पर हमला किया गया। इसके बाद उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपियों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था।
30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और उसे सक्रिय रूप से मानता व पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसके बाद पादरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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