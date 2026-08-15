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राजनीति में आना चाहते हैं IAS तुकाराम मुंढे? महाराष्ट्र FDA चीफ ने दिया जवाब

By Upendra Thapak
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IAS officer Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र FDA चीफ तुकाराम मुंढे ने राजनीति में आने की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह सीधे तरीके से बात करते हैं और उन्हें  नहीं लगता कि इस तरीके से काम करने वाला कोई व्यक्ति राजनीति में फिट बैठ सकता है।

Does IAS officer Tukaram Mundhe want to enter politics Maharashtra FDA Chief responds
क्या राजनीति में आएंगे आईएएस तुकाराम मुंढे?

Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर IAS तुकाराम मुंढे का चर्चा इस वक्त पूरे देश में हैं। 25 मई को इस विभाग का कार्यभार संभालने के बाद वह लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट, क्विक डिलेवरी प्लेटफार्म के सेंटर्स पर रेड डालकर वह उनके लाइसेंस रद्द कर चुके हैं। लगातार लोगों के खाने पीने की आदतों के बारे में बात करके और जमीनी स्तर पर काम करने वाले तुकाराम मुंढे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है, जो कह रहा है कि देश को ऐसे और अधिकारियों के साथ-साथ राजनेताओं की भी जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि क्या तुकाराम मुंढे राजनीति में आएंगे? इसका जवाब उन्होंने स्वयं दिया है।

एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए महाराष्ट्र FDA चीफ ने बताया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। यह काम उनके बस का नहीं है। उन्होंने कहा, "मेरे जैसा इंसान, जो बहुत ही सीधी बात करता हो। मुझे नहीं लगता कि वह राजनीति में स्थापित हो पाएगा।"

मुंढे ने जोर देकर कहा कि लोग उनके काम करने के तरीके को देखकर उन्हें एरोगेंट (घमंडी) कहते हैं। उन्होंने कहा, "घमंडी होने और अपनी बात को सीधी तरह के कहने में बहुत ही पतली लाइन का अंतर होता है। यह कुछ अलग नहीं है। मेरा व्यवहार ऐसा ही है।"

तुकाराम मुढे की चर्चा पूरे देश में

गौरतलब है कि महाराष्ट्र एफडीए चीफ पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में हैं। वह लगातार होलसेलर्स, खाने-पीने की जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र एफडीए ने हाल ही में मुंढे के नेतृत्व में नागपुर और सोलापुर जिलों में गर्भपात दवा का एक रैकेट पकड़ा था। इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल इंडिया मार्ट के डायरेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंढे लगातार इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकेट के सेंटर्स पर भी छापा मार रहे हैं। गुरुवार को करीब 14 सेंटर्स के लाइसेंस उन्होंने रद्द किए हैं।

ईमानदार सिविल सर्वेंट माने जाने वाले मुंढे का अभी तक 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। पुणे के एक कार्यक्रम में बात करते हुए मुंढे ने कहा कि वह बार-बार ट्रांसफर को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। ज्यादा बार ट्रांसफर होने का मतलब है ज्यादा काम करने का मौका मिलना।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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