क्या Gen Z को पसंद है हिंदुत्व? बीजेपी की नई टीम तलाशेगी युवाओं के मन की बात

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बने इस वर्किंग ग्रुप को 6 छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा गया है।

बीजेपी ने 80 नेताओं का एक स्पेशल इंटरनल वर्किंग ग्रुप 'युवा संवाद' तैयार किया है।

जुलाई में नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के बाद बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश की युवा पीढ़ी यानी Gen Z और पहली बार वोट देने वाले युवाओं से जुड़ाव मजबूत करने के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। पार्टी ने युवा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने और रणनीति को फिर से ट्यून करने के लिए 80 नेताओं का एक स्पेशल इंटरनल वर्किंग ग्रुप 'युवा संवाद' (Yuva Samvaad) तैयार किया है।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बने इस वर्किंग ग्रुप को 6 छोटे-छोटे ग्रुप में बांटा गया है।

'युवा संवाद' वर्किंग ग्रुप में कौन-कौन से प्रमुख चेहरे हैं शामिल? पार्टी ने इस पैनल में ऐसे नेताओं और सांसदों को जगह दी है, जिनकी सोशल मीडिया और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ और पहुंच है।

स्मृति ईरानी: पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव।

रवि किशन: गोरखपुर से सांसद और अभिनेता, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स शो, पॉडकास्ट और रील्स के जरिए युवाओं में खासे ट्रेंड कर रहे हैं।

तेजस्वी सूर्या: बेंगलुरु दक्षिण से सांसद और भाजयुमो के प्रमुख चेहरों में से एक।

बांसुरी स्वराज: नई दिल्ली से सांसद।

हेमांग जोशी: वडोदरा से सांसद। रिपोर्ट के 4 मुख्य बिंदु: 'क्या युवा हिंदुत्व से जुड़ते हैं?' पिछले कुछ महीनों में वर्किंग ग्रुप की तीन बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें युवाओं के मानस को समझने के लिए तैयार रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई।

क्या युवा हिंदुत्व से जुड़ते हैं? गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सुझाव देते हुए कहा,"युवा जन्म से ही हिंदू हैं, इसलिए उन पर हिंदुत्व को लेकर अलग से दबाव या जोर देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक गौरव और संस्कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

'Gen Z' की जगह 'युवा' शब्द का प्रयोग: वर्किंग ग्रुप ने अंग्रेजी शब्द 'Gen Z' के बजाय भारतीय संदर्भ वाले शब्द जैसे 'युवा' या 'युवा शक्ति' का उपयोग करने की सिफारिश की है।

गलतियों को स्वीकार कर सुधरना: पार्टी नेताओं का मानना है कि युवाओं के सामने प्रामाणिक बने रहना जरूरी है। अगर कोई प्रशासनिक या राजनीतिक चूक होती है तो उसे स्वीकार कर आगे सुधार करना चाहिए।

काउंटर-प्रोटेस्ट की नई रणनीति (1:5 का अनुपात): वर्किंग ग्रुप ने तय किया कि अगर विपक्ष सड़कों पर 10,000 लोगों के साथ प्रदर्शन करता है, तो सरकार और पार्टी को उससे 5 गुना बड़ा (50,000 लोगों का) शक्ति प्रदर्शन खड़ा करना होगा।

विपक्ष के प्रदर्शनों के खिलाफ धरातल पर दिखी नई रणनीति इस वर्किंग ग्रुप के सुझावों को हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में तुरंत लागू भी किया गया है।

सोमवार को जब राहुल गांधी और विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे थे, तब भाजपा ने गुजरात और असम में राहुल गांधी के खिलाफ बड़े जवाबी प्रदर्शन आयोजित किए। इसमें जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर व कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर लगे आरोपों का मुद्दा उठाया गया।

अगला लक्ष्य: 'तटस्थ युवा' और 'युवा महिलाएं' आने वाले दिनों में यह 80-सदस्यीय पैनल दो विशेष वर्गों तक पहुंचने की योजना बना रहा है।