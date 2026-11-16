'बंगाल बंगालियों का है या उपद्रवी बिहारियों का?' TMC नेता के बिगड़े बोल पर बवाल, BJP का पलटवार
TMC सांसद के बयानों पर पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने TMC पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और बंगाली संस्कृति और लोगों से जुड़े मुद्दों पर TMC के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।
बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में भी अब छठ पूजा को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की भव्य सजावट पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पर गैर-बंगालियों का "कब्जा" हो गया है और सत्ताधारी पार्टी बंगाली संस्कृति को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। पत्रकारों से बात करते हुए, बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर त्योहार के लिए की गई सजावट के पैमाने पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, उन्होंने कहा, “क्या पश्चिम बंगाल में अब बंगाली बचे भी हैं? क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या उपद्रवी बिहारियों का? क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को किनारे करना और बिहारियों को स्थापित करना है? BJP बंगाली संस्कृति को नष्ट कर देगी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि छठ के लिए हावड़ा स्टेशन को इस तरह सजाया गया था। दुर्गा पूजा के लिए ऐसी सजावट नहीं की जाती है।” कल्याण बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बंगाल में बंगाली 'द्वितीय श्रेणी के नागरिक' बन गए हैं और गैर-बंगालियों ने राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति अगले पांच वर्षों तक जारी रही, तो बंगाल में बंगालियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
'ये विभाजनकारी राजनीति': मंत्री इंद्रनील खान का तीखा हमला
टीएमसी सांसद के इस बयान पर पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने कड़ा ऐतराज जताते हुए टीएमसी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इंद्रनील खान ने टीएमसी और वाममोर्चा के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कई सीधे सवाल दागे। उन्होंने कहा, "क्या मां काली को जेल की गाड़ी (प्रिजन वैन) में ले जाना बंगाली संस्कृति है? क्या मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना बंगाली संस्कृति है? क्या दरीभीत में बंगाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाना बंगालियों के हित में था? वे सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने बंगालियों के हित में काम किया होता, तो TMC के 15 साल के शासन और वामपंथियों के 34 साल के शासन में बंगाल की स्थिति कुछ बेहतर हुई होती।"
छठ पूजा के लिए की गई व्यवस्थाओं का बचाव करते हुए, मंत्री ने कहा कि अलग-अलग समुदायों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया है और उन्हें अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है। इंद्रनील खान ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का जिक्र करते हुए कहा कि देश में विविध संस्कृतियों के लोग अपना योगदान देते हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हर नागरिक के त्योहार में उनके साथ खड़ी रहे। बता दें कि छठ पूजा के दौरान छठ गीत बजाने पर मुंबई में भी बवाल हो चुका है।
'वोट बैंक की तुष्टिकरण राजनीति': CM शुभेंदु
दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छठ पूजा की आलोचना करने वालों को संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए इसे 'वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति' करार दिया। अधिकारी ने भी त्योहार के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का बचाव किया। उन्होंने छठ को सनातन परंपरा का उत्सव बताया और इसे किसी एक समुदाय या राज्य तक सीमित करने की कोशिशों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसी विभाजनकारी सोच को खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि विविध परंपराओं के बावजूद अंततः हम सब भारतीय हैं।
देश भर में छठ का उत्सव
यह राजनीतिक बयानबाजी ऐसे समय में हुई है, जब देश भर में श्रद्धालुओं ने चार दिनों तक चलने वाले छठ त्योहार के आखिरी दिन उगते सूरज को 'अर्घ्य' देकर इसे धूमधाम से संपन्न किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह त्योहार दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का संगम है। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रकृति को समर्पित इस पावन पर्व में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वे व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं और देश भर के मेरे परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।