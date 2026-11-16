'बंगाल बंगालियों का है या उपद्रवी बिहारियों का?' TMC नेता के बिगड़े बोल पर बवाल, BJP का पलटवार

TMC सांसद के बयानों पर पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने TMC पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और बंगाली संस्कृति और लोगों से जुड़े मुद्दों पर TMC के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए।

बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में भी अब छठ पूजा को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की भव्य सजावट पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पर गैर-बंगालियों का "कब्जा" हो गया है और सत्ताधारी पार्टी बंगाली संस्कृति को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। पत्रकारों से बात करते हुए, बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर त्योहार के लिए की गई सजावट के पैमाने पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थीं।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, उन्होंने कहा, “क्या पश्चिम बंगाल में अब बंगाली बचे भी हैं? क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या उपद्रवी बिहारियों का? क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को किनारे करना और बिहारियों को स्थापित करना है? BJP बंगाली संस्कृति को नष्ट कर देगी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि छठ के लिए हावड़ा स्टेशन को इस तरह सजाया गया था। दुर्गा पूजा के लिए ऐसी सजावट नहीं की जाती है।” कल्याण बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बंगाल में बंगाली 'द्वितीय श्रेणी के नागरिक' बन गए हैं और गैर-बंगालियों ने राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति अगले पांच वर्षों तक जारी रही, तो बंगाल में बंगालियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

'ये विभाजनकारी राजनीति': मंत्री इंद्रनील खान का तीखा हमला टीएमसी सांसद के इस बयान पर पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने कड़ा ऐतराज जताते हुए टीएमसी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इंद्रनील खान ने टीएमसी और वाममोर्चा के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कई सीधे सवाल दागे। उन्होंने कहा, "क्या मां काली को जेल की गाड़ी (प्रिजन वैन) में ले जाना बंगाली संस्कृति है? क्या मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन को रोकना बंगाली संस्कृति है? क्या दरीभीत में बंगाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाना बंगालियों के हित में था? वे सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने बंगालियों के हित में काम किया होता, तो TMC के 15 साल के शासन और वामपंथियों के 34 साल के शासन में बंगाल की स्थिति कुछ बेहतर हुई होती।"

छठ पूजा के लिए की गई व्यवस्थाओं का बचाव करते हुए, मंत्री ने कहा कि अलग-अलग समुदायों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया है और उन्हें अपने त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है। इंद्रनील खान ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का जिक्र करते हुए कहा कि देश में विविध संस्कृतियों के लोग अपना योगदान देते हैं और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हर नागरिक के त्योहार में उनके साथ खड़ी रहे। बता दें कि छठ पूजा के दौरान छठ गीत बजाने पर मुंबई में भी बवाल हो चुका है।

'वोट बैंक की तुष्टिकरण राजनीति': CM शुभेंदु दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छठ पूजा की आलोचना करने वालों को संकीर्ण मानसिकता वाला बताते हुए इसे 'वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति' करार दिया। अधिकारी ने भी त्योहार के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का बचाव किया। उन्होंने छठ को सनातन परंपरा का उत्सव बताया और इसे किसी एक समुदाय या राज्य तक सीमित करने की कोशिशों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसी विभाजनकारी सोच को खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि विविध परंपराओं के बावजूद अंततः हम सब भारतीय हैं।