भारत में अंसार गजावत-उल-हिंद को खड़ा करना चाहता था डॉक्टर, इस्लामी कानून की भी मंशा
दिल्ली लाल किला धमाकों की साजिश रचने वाला डॉक्टर वैश्विक आतंकी संगठन अल-कायदा का भारत में सहयोगी संगठन अंसार गजावत-उल-हिंद (एजीयूएच) को फिर से जिंदा करना चाहता था। एजीयूएच की स्थापना जाकिर मूसा ने की थी, जो वर्ष 2019 में दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी डॉक्टर भारत में इस्लामी कानून स्थापित करना चाहता था। इस आतंकी समूह के अंतिम ज्ञात कमांडर मुजमिल अहमद तांत्रे को भी वर्ष 2021 में एक मुठभेड़ में मार दिया गया था। इसके बाद पहली बार इस आतंकी मॉड्यूल को जिंदा करने का पहला गंभीर प्रयास किया जा रहा था।
मालूम हो कि लाल किले के पास कार में विस्फोट की घटना से पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजावत-उल-हिंद (एजीयूएच) द्वारा देश में इस्लामी कानून स्थापित करने की साजिश की जांच शुरू की थी। यह जांच जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक पर्चे के श्रीनगर में सामने आने के बाद शुरू हुई थी। इसमें स्थानीय लोगों से पुलिस के साथ सहयोग न करने और उन्हें अपनी दुकानों में प्रवेश न देने का आह्वान किया गया था।
इसी पर्चे के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस शोपियां में एक मौलवी तक पहुंची थी और 9-10 नवंबर, 2025 को फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान कथित आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद 2,900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए।
पाकिस्तान की शह पर हमलों की साजिश रची
सूत्रों ने कहा, पाकिस्तान की शह पर आतंकी गुट अलग-अलग मॉड्यूल के जरिये घाटी में आतंकी गतिविधि चलाने के साथ देश के अन्य हिस्सों में हमलों की साजिश रच रहे हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दिल्ली बम धमाकों में शामिल आतंकी एक ग्लोबल कॉफी चेन को भी निशाना बनाना चाहते थे, जिसका मालिक यहूदी था। जम्मू-कश्मीर के आरोपी डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद गनई, अदील अहमद राथर और उत्तर प्रदेश के शाहीन सईद ने जांचकर्ताओं को बताया कि आतंकी हमले के टारगेट चुनने को लेकर उनका आपस में मतभेद था।