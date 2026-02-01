Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsdoctor wanted to establish Ansar Ghazwat-ul-Hind in India and also intended to implement Islamic law
भारत में अंसार गजावत-उल-हिंद को खड़ा करना चाहता था डॉक्टर, इस्लामी कानून की भी मंशा

भारत में अंसार गजावत-उल-हिंद को खड़ा करना चाहता था डॉक्टर, इस्लामी कानून की भी मंशा

संक्षेप:

आरोपी डॉक्टर भारत में इस्लामी कानून स्थापित करना चाहता था। इस आतंकी समूह के अंतिम ज्ञात कमांडर मुजमिल अहमद तांत्रे को भी वर्ष 2021 में एक मुठभेड़ में मार दिया गया था।

Feb 01, 2026 05:58 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली लाल किला धमाकों की साजिश रचने वाला डॉक्टर वैश्विक आतंकी संगठन अल-कायदा का भारत में सहयोगी संगठन अंसार गजावत-उल-हिंद (एजीयूएच) को फिर से जिंदा करना चाहता था। एजीयूएच की स्थापना जाकिर मूसा ने की थी, जो वर्ष 2019 में दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, आरोपी डॉक्टर भारत में इस्लामी कानून स्थापित करना चाहता था। इस आतंकी समूह के अंतिम ज्ञात कमांडर मुजमिल अहमद तांत्रे को भी वर्ष 2021 में एक मुठभेड़ में मार दिया गया था। इसके बाद पहली बार इस आतंकी मॉड्यूल को जिंदा करने का पहला गंभीर प्रयास किया जा रहा था।

मालूम हो कि लाल किले के पास कार में विस्फोट की घटना से पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजावत-उल-हिंद (एजीयूएच) द्वारा देश में इस्लामी कानून स्थापित करने की साजिश की जांच शुरू की थी। यह जांच जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक पर्चे के श्रीनगर में सामने आने के बाद शुरू हुई थी। इसमें स्थानीय लोगों से पुलिस के साथ सहयोग न करने और उन्हें अपनी दुकानों में प्रवेश न देने का आह्वान किया गया था।

इसी पर्चे के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस शोपियां में एक मौलवी तक पहुंची थी और 9-10 नवंबर, 2025 को फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान कथित आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद 2,900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए।

पाकिस्तान की शह पर हमलों की साजिश रची

सूत्रों ने कहा, पाकिस्तान की शह पर आतंकी गुट अलग-अलग मॉड्यूल के जरिये घाटी में आतंकी गतिविधि चलाने के साथ देश के अन्य हिस्सों में हमलों की साजिश रच रहे हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दिल्ली बम धमाकों में शामिल आतंकी एक ग्लोबल कॉफी चेन को भी निशाना बनाना चाहते थे, जिसका मालिक यहूदी था। जम्मू-कश्मीर के आरोपी डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद गनई, अदील अहमद राथर और उत्तर प्रदेश के शाहीन सईद ने जांचकर्ताओं को बताया कि आतंकी हमले के टारगेट चुनने को लेकर उनका आपस में मतभेद था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
National News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।