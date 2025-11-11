4 साल पहले घर से चला गया, हमें कोई जानकारी नहीं; फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर की मां

संक्षेप: डॉ मुजम्मिल की मां नसीमा ने मंगलवार को कहा कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, ‘वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।’

आतंकी गतिविधियों के आरोप में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में जांच के दौरान 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया। मुजम्मिल की मां नसीमा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार को बातचीत में कहा, 'वह लगभग चार साल पहले घर से चला गया था। वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो हमें दूसरों से पता चला। हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया।'

डॉ मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, 'वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटों को रिहा कर दिया जाए।' डॉक्टर मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने भी एएनआई से बातचीत की। उन्होंने अपने भाई को लेकर कहा, ‘उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनसे कुछ सामग्री बरामद हुई है। वे पिछले 3 साल से दिल्ली में डॉक्टर हैं। हमें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वे हर साल दो बार घर आते थे। वे अविवाहित हैं।’ उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल से हमारे घर पर कोई केस नहीं लगा है। हमने भारत के लिए पत्थर भी खाए हैं। मेरा भाई अच्छा लड़का था।