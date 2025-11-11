Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsdoctor Muzammil mother Naseema says He left home about four years ago working in delhi
4 साल पहले घर से चला गया, हमें कोई जानकारी नहीं; फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर की मां

4 साल पहले घर से चला गया, हमें कोई जानकारी नहीं; फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर की मां

संक्षेप: डॉ मुजम्मिल की मां नसीमा ने मंगलवार को कहा कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, ‘वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।’

Tue, 11 Nov 2025 11:47 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आतंकी गतिविधियों के आरोप में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में जांच के दौरान 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया। मुजम्मिल की मां नसीमा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार को बातचीत में कहा, 'वह लगभग चार साल पहले घर से चला गया था। वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो हमें दूसरों से पता चला। हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:Fact Check: धुएं का गुबार, क्षतिग्रस्त इमारतें; क्या वायरल फोटो दिल्ली धमाके की?

डॉ मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, 'वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरे दोनों बेटों को रिहा कर दिया जाए।' डॉक्टर मुजम्मिल के भाई आजाद शकील ने भी एएनआई से बातचीत की। उन्होंने अपने भाई को लेकर कहा, ‘उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनसे कुछ सामग्री बरामद हुई है। वे पिछले 3 साल से दिल्ली में डॉक्टर हैं। हमें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वे हर साल दो बार घर आते थे। वे अविवाहित हैं।’ उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल से हमारे घर पर कोई केस नहीं लगा है। हमने भारत के लिए पत्थर भी खाए हैं। मेरा भाई अच्छा लड़का था।

डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में क्या मिली जानकारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं। इसमें फरीदाबाद में गनी के किराए के मकान से बरामद 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री शामिल है। इस विस्फोटक सामग्री के अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 7 कश्मीर से हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील अल फला विश्वविद्यालय में टीचर भी है। दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित अल फला यूनिवर्सिटी एक निजी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News old faridabad Faridabad News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।